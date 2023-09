La 4T quiere demoler todo lo que le estorba

Sin exagerar podría decir que ni los gobiernos anteriores que tanto ataca y critica el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no habían recurrido a todas las armas de persecución, denostación y acoso hacia sus opositores, como se ven en la actualidad.

Este gobierno llegó al límite de amenazar con demoler la vivienda de la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, porque según los que acusan dicen que se trata de una construcción ilegal, cuando con pruebas en mano la senadora de oposición ha dicho que cumple con todos los permisos exigidos por la ley.

Todo parece indicar que Morena no juega limpio y muestra el perfil y las enseñanzas de un líder vengativo, rencoroso, visceral, que desde un principio no supo cómo aclarar lo de la llamada y conocida “Casa Gris” y el tráfico de influencias, o tal vez, sigue sin superar la negativa de Xóchitl de no pertenecer a su gabinete antes que iniciara este gobierno que se autonombró “transformador”.

Según la argumentación y la lógica del Presidente, una mujer no puede tener una casa así, menos si es a base de su esfuerzo, menos si es una mujer de origen indígena, que inició vendiendo gelatinas y tamales, y que 30 años más adelante se convirtiera en una exitosa empresaria.

Pero quien fuera su chofer cuando López Obrador fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Nicolás Mollinedo, sí se pudo convertir en propietario de más de 60 hectáreas de un parque turístico que casualmente se encuentra justo frente a la estación Tulum del Tren Maya.

Desde su palestra mañanera el Ejecutivo federal ha ejercido un acoso sistemático y un uso faccioso de las instituciones en contra de quien no piensa como él y ahora más contra Xóchitl Gálvez, tanto que ha pisoteado la ley al exhibir datos personales y privados que pueden atentar con su seguridad y la de su familia.

Este gobierno no solo persigue sino también destruye, ya demolió la educación, la salud, la seguridad, insiste con demoler la democracia, las instituciones y ahora la casa de una mujer que se ha dedicado a denunciar el tráfico de influencias y toda la corrupción de este gobierno.

Hoy las ofensas, calumnias y amenazas hacia Xóchitl son proporcionales al miedo que tiene Morena que la candidata de los ciudadanos va subiendo en las encuestas, popularidad y sobre todo, en el cariño y aceptación de los mexicanos.

El partido en el poder quiere poner todo tipo de obstáculos a una mujer aspiracionista, apartidista, orgullosa de sus raíces indígenas, empresaria, luchadora, a quien le cerraron las puertas de Palacio Nacional y le quieren demoler su casa, pero miles de mexicanos no solo le abrieron sus puertas, sino también sus corazones.

*Senador por Veracruz. PAN