La 4T recargada

Con 21 gobiernos estatales y el de la Ciudad de México que tendrá bajo su absoluto control –a reserva todavía de lo que ocurra con las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, que se disputarán el año entrante–, el presidente Andrés Manuel López Obrador se propone seguir debilitando aún más a la oposición para que, llegado el momento, pueda imponer a quién él quiera como sucesor… o sucesora en 2024.

En su conferencia matutina de este lunes, en la que se regodeó del aplastante triunfo electoral de su partido Morena en cuatro de seis estados, el mandatario expresó: “Va a ser un buen legado para las nuevas generaciones y tenemos que apurarnos porque ya nos quedan dos años. Claro que, si en menos de cuatro años hemos hecho bastante aun con la pandemia –toco madera, no vaya a venir otra calamidad–, pero en estos dos años, ¡agárrense!, porque en estos dos años vamos a hacer mucho más, mucho más, mucho más”.

“¿Cuarta transformación recargada?”, le preguntaron al mandatario. “Sí”, respondió eufórico.

Este domingo, al cierre de la jornada electoral, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, y 16 mandatarios estatales más del obradorismo expresaron que “la elección del día de hoy muestra, sin lugar a dudas y con toda contundencia, que la Cuarta Transformación avanza con paso firme en todo el país”, destacando que “son ya 22 de 32 entidades de la República que serán gobernadas por nuestro movimiento Juntos Hacemos Historia”.

“El gran liderazgo, trabajo, convicción y entrega del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y la decisión del pueblo de México de dejar cada vez más lejos el régimen de corrupción, cimentan un país cada vez más justo, fraterno y de bienestar. ¡No hay marcha atrás!”, refrendaron.

“Las y los Gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Cuarta Transformación, reafirmamos nuestro convencimiento de que nuestra Nación avanza en la dirección correcta y nuestra convicción de seguir gobernando bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“¡Unidad y Movilización! ¡Que viva la Cuarta Transformación!”, arengaron.

Hasta ahora, la mayoría del bloque de gobernadores va con Sheinbaum para suceder a López Obrador en la Presidencia.

Y hacia la gobernante capitalina parece apuntar la “encuesta” que en su momento dará a conocer el Presidente a través del dirigente formal de Morena, Mario Delgado.

Ayer, en Twitter, el analista político José Antonio Crespo publicó que “AMLO se quejó, con evidente molestia, de que algunos adversarios y medios están apoyando a uno de sus colaboradores, por ser más moderado, centrista, y que podría echar atrás algunas de sus políticas públicas”.

“¿A quién crees que se refiera?”, preguntó Crespo, cuyos seguidores en esta red social mencionaron al canciller Marcelo Ebrard y al líder del Senado, Ricardo Monreal, los dos amigos del veracruzano Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano que sigue rehusándose a una potencial alianza con PAN, PRI y PRD en 2024.

¿Acaso el Plan B de AMLO será MC?