La 4T va con todo

Más que Xalapa, Córdoba, Poza Rica o Tuxpan, el puerto de Veracruz y Coatzacoalcos son los dos municipios del estado que Morena y su liderazgo real tratarán de ganar en las elecciones de junio próximo.

Desde luego, más importante que ganar municipios, para la 4T son las diputaciones federales, repetir mayoría en la Cámara de Diputados, lo que va a garantizarles no sólo la aprobación de leyes conforme a su proyecto de nación, sino libertad en la distribución del presupuesto. ¿Porqué interesan Veracruz y Coatzacoalcos? La respuesta es obvia: el puerto jarocho tiene especial significación en el contexto nacional por su definición liberal, principal puerta de México del comercio exterior y su potencial económico, sitio emblemático de la entidad y, timbre especial, evitar a los Yunes mantener el poder fincado en profundos cimientos en Boca del Río los que comenzó a construir en tal demarcación; es relevante para saldar viejas deudas políticas, cuando Miguel Ángel Yunes Linares, siendo gobernador, trató de descarrilar al actual Presidente, con operación electoral y ofensas difíciles de olvidar. Podría repetir en el municipio conurbado, pero no en la tierra del expresidente Adolfo Ruiz Cortines, por quien AMLO siente admiración. Coatzacoalcos, es un tema aparte. Ahí, el gobierno de la República impulsa uno de sus principales proyectos, el Corredor Transístmico para lograr la reactivación económica de esa zona que, en la borrachera de la bonanza petrolera, fue abandonada y condenada a la dependencia de esa fuente de riqueza, que ya se extinguió. Trazar un desarrollo industrial-portuario de gran magnitud, podría representar el mayor acierto del presidente López Obrador en lo que va de su administración, tan cuestionada por la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. Ese municipio lo gobierna Morena, pero la amenaza de perder en la elección que viene es tan real como la que se cierne sobre Xalapa por una mala actuación y pésima imagen de sus alcaldes, quienes han resultado muy mal calificados en las mediciones de percepción popular. La clave de lograr un buen resultado electoral dependerá de la selección de los candidatos de la coalición que ese partido ha formado con el PVEM y PT, mantener la unidad y realizar una campaña impecable, que convenza a los electores que son la mejor opción para asumir esos gobiernos. No queda mucho tiempo para la definición, pues los tiempos electorales, de registro, deben ser entre el 17 (fecha establecida en la convocatoria de Morena para dar a conocer el resultado de las encuestas levantadas, mecanismo para elegir al candidato) y el 18 del mes actual. De su transparencia, sin atisbo de trampa, será la reacción de los simpatizantes y aliados en esta contienda. Es una moneda al aire, aunque en el puerto se tenga la percepción de que será una elección de estado, independientemente de filtraciones de encuestas que dan ventaja a uno de los candidatos, Ricardo Exsome, aunque en realidad Antonino Baxzi tenga mejor posicionamiento. Ganar es la premisa, y a esa meta sólo puede llegarse con limpieza, honestidad y unidad, que haga diferencia con las luchas internas y fracturas que se observan entre los panistas para ganar esa posición que se disputan los diversos grupos de poder. Habrá que esperar, y no faltan muchos días para las definiciones.

El Torneo Internacional del Sábalo de Plata 2021 llevará el nombre del empresario porteño Hugo Mabarak Palacios para honrar su memoria como impulsor de este deporte en el puerto de Veracruz. Gregorio Chedraui Bolado, presidente del Club de Yates Veracruz, informó que este certamen se desarrollará del 20 al 22 de mayo próximo, teniendo como sede la Marina Veramar.

E-mail:

opedro2006@gmail.com