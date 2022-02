La 4T vuelve a ponerle el dedo

No es asunto nuevo, desde abril del año pasado la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió la investigación a Miguel Ángel Yunes Linares por presumibles delitos cometidos en su pasado reciente, cuando fue director general del ISSSTE con Felipe Calderón.

Ahora también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) husmea los negocios de sus hijos Omar, Fernando y, especialmente, Miguel Ángel, para conocer el origen de sus fortunas. Aunque se niegue, gravita el antecedente de la ruda y ofensiva guerra que hicieron ambos a Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato a la Presidencia. Se aplicará la ley, ha sido el constante mensaje enviado a los Yunes por el tabasqueño en sus giras por Veracruz, y desde las mañaneras, incluso, en los últimos meses ha cuestionado la construcción de un edificio de 24 pisos en el Centro Histórico del puerto, del que que probablemente se cometió tráfico de influencias, y ha pedido una acción legal para “rebanarlo”. Hasta ahora todo se encuentra en pausa, del ex gobernador no se sabe dónde está físicamente ni aparece en público, aunque aparece esporádicamente para dar posicionamientos, aunque a él se le atribuye la estrategia para derrotar a MORENA y el gobierno de la 4T en de los triunfos de su nuera Patricia Lobeira Rodríguez en la Alcaldía de Veracruz y de Federico Salomón en la presidencia del Comité Estatal del PAN. Lo último, es su alianza con el senador Dante Delgado Renauro para crear el Movimiento por la Justicia a través de la participación de la incondicional senadora Indira Rosales San Román, en lo que puede considerarse como el inicio de la guerra por la gubernatura de Veracruz. Eso seguramente no gustó en Palacio Nacional, y la respuesta es la filtración de que la UIF “identificó una red de empresas comerciales, aseguradoras y cuentas bancarias alrededor de Yunes Linares y sus hijos…”, que además incluye movimientos financieros de sobrinas, hijas de su hermana Alicia, y ex colaboradores suyos en el gobierno federal y del estado. Eso dará lugar a una nueva denuncia penal de la Unidad que dirige Pablo Gómez ante la FGR, con soporte de transferencias, nombres de la empresas involucradas y de los operadores. Lo que se observa es que la 4T no quita a los Yunes de la mira y sigue latente el ejercicio de acciones penales en cualquier momento, lo que serviría para abonar respaldo popular a la causa morenista en el 2024 por el “combate a la corrupción”, centrada solamente en los políticos del pasado. ¿Cuándo será? En los altos mandos es donde miden los tiempos más adecuados, de manera que solamente hay que esperar.

Desafortunada esa declaración de que, con la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, saldrán libres 40 jefes de plaza del crimen organizado, encarcelados por enfrentar con armas y violencia a la policía. ¿Es en serio? ¿Los identifica como tales, pero no han sido puestos a disposición de la Fiscalía general de la República por cargos de posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ni posesión de drogas, o de homicidios dolosos, o por asociación delictuosa? Vaya confesión del mandatario veracruzano, que, en tal caso, recrimina a la Comisión Nacional de Derechos Humanos esa recomendación de eliminar ese delito, por inconstitucional, al contravenir los derechos humanos de los ciudadanos.

Alguien tiene que recomendarle al ingeniero que es mejor actuar con prudencia.

opedro2006@gmail.com