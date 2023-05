La agenda para Veracruz

Arrancamos ya, en el Congreso local, el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional del Congreso del Estado de Veracruz y, en el Grupo Legislativo del PRI, estamos listos para impulsar una agenda adecuada para Veracruz; una agenda que dé respuesta a los desafíos que enfrentan las y los veracruzanos.



Junto con mis compañeros Arianna Angeles Aguirre y Marlon Ramírez Marín continuaremos trabajando en los tres ejes que establecimos desde que llegamos a esta Legislatura: la atención prioritaria a las mujeres, la justicia social y la urgente reactivación económica de Veracruz, siempre escuchando y de la mano de los sectores que dan vida y mueven a Veracruz; actuando con altura de miras, privilegiando el diálogo y apoyando todo lo que sea de beneficio para las familias de Veracruz.



Y, en lo personal, seguiré insistiendo para que la Ley Monse finalmente sea aprobada, pues es una reforma al Código Penal que mucho ayudará a inhibir la violencia feminicida al castigar a quien encubra a un asesino de mujeres. La Ley Monse nació en Veracruz, en junio del año pasado, con el trabajo conjunto de la colectiva Brujas del Mar, expertas, funcionarias que revisaron su alcance y dieron su aval. Ya ha sido replicada en otros estados y aquí, quieren tapar el sol con un dedo; como si con negar su aprobación dejáramos de ser uno de los estados más peligrosos para niñas, jóvenes y mujeres.



Pero también, en estos tres meses de intenso trabajo, llevaré a la tribuna las propuestas y necesidades que recabé durante mis giras por el estado en este periodo en que sesionó la Diputación Permanente para que se traduzcan en leyes y reformas que impacten positivamente en las familias del estado.



Y en mi calidad de presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, vamos a seguir impulsando su respeto, trabajando muy estrechamente con el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad pues, como les he ya platicado, representan el 20 por ciento del total de los veracruzanos.



En síntesis: Veracruz es rico en historia, en recursos naturales y en el talento de su gente, por lo que no podemos permitir que los momentos complejos de inseguridad y economía que vivimos lo rebasen; que las diferencias políticas y los intereses mezquinos terminen por hundirlo.



Por eso en estos tres meses tendremos una agenda robusta y coordinada con las y los ciudadanos, pues es momento de que el marco jurídico de Veracruz garantice los derechos humanos y la gobernabilidad. Hago votos para que a partir de hoy y hasta el 31 de julio, fecha en que terminarán los trabajos, las y los diputados locales cumplamos a cabalidad nuestro trabajo, ponderando siempre el interés de la gente, lo que es benéfico para nuestro estado; que de lado se dejen los intereses partidistas, las filias y las fobias y nos pongamos a trabajar en lo urgente y necesario.



Somos 50 diputadas y diputados locales que, en cada sesión, tenemos la oportunidad histórica de ayudar a nuestro estado. No debemos desaprovecharla; por el contrario, tenemos que cumplirles a las y los veracruzanos.



Como siempre, semanalmente les seguiré dando detalles, tanto del trabajo legislativo como el de gestión que habrá de continuar con la misma intensidad. ¡No paramos! ¡Estén muy pendientes!



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local