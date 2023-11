La agenda primero

Esta es una semana decisiva en el calendario electoral, definida claro está, por la instalación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEVER) que dirigirá el proceso electoral local que tendrá como objetivo el domingo 2 de junio de 2024, día en que concurrirán las elecciones más grandes de la historia reciente de nuestro país.

En Veracruz se juega casi todo: la gubernatura, las senadurías, las diputaciones federales y locales. Solo se exceptúa a las elecciones municipales, por las que se contenderá hasta 2025.

Al momento de iniciar el proceso, de los partidos nacionales con presencia en la entidad, la coalición que conforman Morena, el Partido Verde y el del Trabajo están a días de formalizar la decisión que en realidad sabemos desde hace casi cinco años, pero que buscaron disfrazar con un proceso del que ahora no saben bien cómo evitar que sus fracturas les dividan más.

Mientras que del Frente Amplio por México, integrado por el PRI, el PAN y el PRD seguimos viendo el mutismo y falta de definición que solo genera incertidumbre y que en nada abona al afianzamiento de una oposición sólida; y falta aún por saber quién abanderará a Movimiento Ciudadano, que dijo que se la jugará solo.

Los nombres serán pues los que ellos decidan. Sí, en masculino.

En todo caso, lo que debemos exigirles a las tres personas o más que participen como contendientes por la gubernatura de Veracruz es una agenda clara para y por las mujeres de la entidad.

Porque es cierto que la paridad le añade un componente distinto a la configuración de las campañas, pero sean hombres o mujeres quienes les abanderen, tienen que presentarnos una agenda con la que haya compromisos reales, basados en un diagnóstico realista de la realidad de vida de las más de 4 millones de mujeres veracruzanas que residen en territorio veracruzano.

Ya basta del falso discurso utilizado durante casi un sexenio, en el que se dice que hay compromiso con las mujeres porque varias de ellas encabezan dependencias y poderes. Ya vimos que ellas no deciden y más aún, que su presencia es utilizada para violentarlas o para usarlas para convalidar prácticas patriarcales.

No, lo que necesitamos es el claro compromiso de cada contendiente sobre el destino que tendrá el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que habrá vivido su sexenio más opaco, no tan solo por el no nombramiento de su titular, sino por operar con Consejos Consultivo y Social vencidos, por la progresiva disminución de su presupuesto, por la nula incidencia de su actuar y por la poca transparencia en las dos Alertas de Violencia declaradas para la entidad y la excesiva dilación de la declaratoria de una tercera.

Necesitamos saber exactamente qué acciones se realizan en la Fiscalía para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, que nos mantiene en los primeros lugares a nivel nacional, aunque pretendan ocultar esa realidad maquillando las cifras.

Es urgente saber cómo están los servicios de salud, garantizando la calidad de vida de las mujeres, la atención al cáncer, a la muerte materna, a la salud mental y al aborto, con el que sigue habiendo pendientes pese a ser ya un derecho garantizado por la legislación veracruzana.

Queremos conocer cuál es su compromiso para con las mujeres víctimas de violencia, con las madres buscadoras, con las mujeres privadas de su libertad, con nuestras niñas que están siendo enganchadas por las redes de trata, para atender la violencia vicaria cuyas cifras son alarmantes.

¿Qué tienen diseñado como política pública para fortalecer la autonomía financiera de las mujeres? Y para disminuir la brecha de desigualdad en una entidad en donde ésa es una condición que limita el desarrollo.

Hay que preguntarles a quienes aspiran a gobernar la entidad, ¿qué han hecho desde sus cargos por las mujeres?

Ya estuvo bueno de demagogia. Ya perdimos un sexenio. No estamos dispuestas a perder ni un minuto más.