La alcaldesa Lizette

El camino de Lizzette Álvarez Vera para ganar la elección municipal de Alvarado ha sido complicado.

Postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tuvo que aferrarse a una prolongada lucha legal para que le reconocieran su triunfo, hasta que finalmente lo hizo el Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), validando 133 votos a su favor que fue la diferencia ante su más cercano competidor, el ex alcalde Octavio Ruiz Barroso, de la coalición PAN-PRI-PRD. De ahí, una eventual circunstancia estuvo a punto de impedirle asumir el cargo, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública del estado descubriera una casa de seguridad en ese lugar con 46 migrantes centroamericanos secuestrados por una banda criminal, cuyo cabecilla fue identificado como “El gordo Frank”, quien fue asociado con la Alcaldesa electa. La acusación, sólo por sus dichos y sin mostrar pruebas, fue planteada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, llegándose a especular que había orden de detenerla y, por esa razón, no tomaría posesión. No ocurrió así. La maestra se presentó a recibir la presidencia municipal que le entregó Bogar Ruiz Rosas, también del PVEM y efímero ex aliado del mandatario veracruzano, y desde entonces ha remado contra la corriente. Últimamente, de nueva cuenta, el jefe del Ejecutivo estatal volvió a la carga para expresar que Lizette Álvarez es investigada por su presumible vinculación a un grupo delictivo. ¿Qué hay detrás de esa constante embestida contra la Alcaldesa alvaradeña? Podría descartarse los pleitos constantes del ingeniero García y atribuirse a la posible causa de que la edil no ha querido sumarse en apoyo al grupo político morenista, y el estilo de la casa es tomar revancha contra cualquiera que considere adversario, con o sin motivo; cosa contraria sucede cuando existe obediencia. Lo observado hasta ahora es que los operadores del partido oficial, después de la elección de junio del año pasado, iniciaron una labor de reclutamiento total de quienes ganaron elecciones postulados por otros partidos, inclusive a los que formaron parte de la alianza ‘Juntos Haremos Historia’, PVEM y PT. Pasó en el Congreso, donde lograron la separación de las dos diputadas del PRD y para cambiarse a la bancada del partido guinda, e incluso evitaron que llegara a la Cámara local el exdirigente verde, Marcelo Ruiz Sánchez. Además, es público que en la entidad se dieron a la tarea de ir a cada lugar para ‘convencer’ a los nuevos munícipes opositores para sumarse a la corriente política a la que pertenecen el presidente López Obrador y el gobernador García Jiménez, con el propósito de ir preparando el terreno para manejar la elección del 2024, cuando se va a decidir la presidencia de la República y la gubernatura del estado. En todo caso, el mandatario estatal no solamente viola la ley al no respetar la presunción de inocencia de la señora Álvarez, la expone al escarnio público, incurre en violencia de género y, sobre todo, comete un abuso de autoridad. En respuesta, ayer la Alcaldesa difundió una breve videograbación para invitar al Gobernador a visitar Alvarado y a trabajar juntos para servir al pueblo veracruzano. Eso es tener oficio en la política, y quienes la ejercen tendrían que aprender lo básico de un manual de cortesía.

opedro2006@gmail.com