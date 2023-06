La apuración mata, a veces resuelve

Muchas veces oí a personajes públicos muy prominentes y que dejaron una cauda de buenos recuerdos, la interrogante: ¿es urgente o no es urgente? Al decirlo así daban amplia prioridad a los asuntos públicos, dejando para después lo no absolutamente necesario.



Xalapa y el Estado de Veracruz son un paquete enorme, y los que nacimos en ésta ciudad capital, hemos sido testigos de una evolución vertiginosa, aparatosa, de un crecimiento anárquico, de invasores de predios, en sí paracaidistas, y encima de ello hoy se atreven a decirnos que hay que proteger al migrante, por un lado está bien, pero por algunos de ellos está muy mal. Las bandas delincuenciales de centro y Sudamérica han venido transgrediendo el orden público, si a ello le aunamos que se dice que las credenciales del INE las falsifican por una módica lana, tendremos ciudadanos de hule, de mentiritas, pero sin trabajos, y sí con ganas de actuar bajo conductas anti-sociales.



Otro asunto un tanto catastrófico ha venido a ser el exceso de vehículos automotores de todos tipos, las grúas son efectivas y en ocasiones se pasan de atentas, pues se llevan a cualquier unidad con la velocidad de un rayo, pero he visto paralizada la avenida Ávila Camacho, por un mediocre choque laminero, y ahí no vi una sola autoridad interviniendo la urgencia para despejar tan vital arteria vial. La situación se complicará por necesidad, ya que se ha anunciado la pavimentación de la céntrica calle de Lucio; y por supuesto que está bien que lo hagan pero a las horas pico será el dilema para trasladarse, de tal modo que los trabajadores y autoridades municipales tendrán que prever los trabajos sin parar de 24 por 24 horas.



Hoy nos encontramos adelantados en la sucesión gubernamental en todo el estado de Veracruz, Morena y aliados, PRI y aliados, y otros partidos que no se quieren quedar atrás. Hubo uno que me provocó tristeza y risa por creer que el electorado es de educación especial, y de muy lento aprendizaje, remata con: “Porque lo nuevo viene con más fuerza”. Ésta frase es una burleta a la inteligencia común, con más fuerza para qué, o es que acaso sus dirigentes acaban de nacer hace poco, o quizá la urgencia es trabarse al presupuesto público con más fuerza, toda vez que ahí va a dar una gran parte de nuestros impuestos en lo general, que pena.



Hemos llegado al día cero, el cero tan esperado en los estados de Coahuila y el Edomex, el principal es el segundo, el cual ha sido gobernado por el PRI por casi un siglo de hegemonía priísta, el dilema es la apuración de ambas contendientes, la maestra Delfina por Morena, y la jurista Alejandra del Moral, unos dicen que técnicamente están empatadas, otros que ya ganó Morena, otros que el PRI ganará por una nariz; yo digo que el PREP será el que empiece a hablar a la media noche de éste domingo 4 de junio de 2023.



En ésta vorágine electoral todos andan muy apurados, partidos, INE, juntas distritales, empresarios, redes sociales, promotores del voto en sus respectivas preferencias y demás. La democracia reclama renovar autoridades cada cierto tiempo, y toda la ciudadanía se ha vuelto politóloga, opinan con una abrumadora certidumbre del entorno social, económico, político y hasta jurídico de los asuntos urgentes del país, situación que enturbia el agua, ya que los políticos de verdad bien saben cuál es el rumbo y las estrategias prioritarias e impostergables para amortiguar la sentencia social por el buen gobierno.