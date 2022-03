La ASF y el fracaso de la lucha contra la corrupción de Morena

Otra vez la sombra de la corrupción y la opacidad vuelve a rodear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta vez en la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020, donde se realizaron mil 616 auditorías al gasto-ejercicio correspondiente a la revisión del segundo año de la presente administración.

En dicho informe se encontró un posible daño al erario público, donde la 4T tiene que aclarar el destino de 60 mil 229 millones de pesos, ante las irregularidades concentradas en el rubro de desarrollo económico, el sector social, seguridad social, el gasto federalizado y sobre todo, en las obras insignias del Presidente.

Al parecer no solo hay opacidad ni corrupción con la “casa gris”, la Cuenta Pública 2020 elaborada por la ASF mostró el fracaso de la supuesta lucha contra la corrupción que prometió en 18 años de campaña Andrés Manuel López Obrador.

Y tal como lo indica el manual morenista, el titular del Ejecutivo arremetió en contra de la institución y la calificó como un organismo gestado en el periodo neoliberal con el “propósito de engañar y facilitar la privatización de los bienes de la nación”, además de ser parte del esquema anticorrupción de sexenios pasados que no ha tenido el objetivo de combatirla, palabras que siempre ocupa para denigrar y embestir.

Ya no es extraño que el Presidente y su legión minimicen los actos de corrupción, opacidad y conflictos de intereses que han surgido y han sido exhibidos en estos tres años de Morena en el poder, por ello su empeño en descalificar a todo y a todos los que señalen las anomalías de la 4T, por ello repite que ocupan estas acciones solo para “dar nota a los medios conservadores”.

AMLO no solamente le falta el respeto y agrede a los mexicanos con los actos de corrupción de su gobierno, así como los actos ilícitos que realizan quienes integran su familia, sino que sigue agrediendo a la prensa con sus dichos y sembrando la discordia para acabar con los organismos autónomos, más cuando demuestran las irregularidades que tiene el tan esperado “gobierno del cambio”.

El gobierno que prometió una verdadera “transformación” hoy tiene que aclarar las irregularidades encontradas en los mediáticos programas sociales como Sembrando Vida, Pensión del Bienestar o Jóvenes Construyendo el Futuro, que tanto presume el Presidente.

El mandatario federal tendrá que aclarar todas las irregularidades de sus proyectos a los que les ha dado prioridad, tanta que llegó a desaparecer los fideicomisos para continuar con sus deseos, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, los Bancos del Bienestar y sus populares Créditos a la Palabra.

López Obrador necesitará no uno, sino muchos, miles, millones de esos pañuelos blancos que ocupa en sus mañaneras para decir que no hay corrupción en su gobierno, pero ahora los necesita para limpiar esas prácticas que tanta controversia le han ocasionado y que, a la fecha, no ha podido desmentir.

(*) Coordinador de los senadores del PAN