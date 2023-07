La audacia del seguimiento

Jesús se dirige a sus discípulos con la intención de completar las indicaciones que les ha venido dando. Ya les dijo que es preciso ser discípulos valientes, que es necesario vivir sin miedo a nadie. Que lo conveniente es dar testimonio de Él ante los demás. Ahora continúa por la misma línea y les ofrece más indicaciones que ellos deberán conservar durante toda la vida, para tratar de estar, al menos un poco, a la altura de la llamada que el Señor les ha hecho.

Los psicólogos nos han ayudado a entender que el amor con el que se ama a los padres es un amor distinto del que se tiene por los hijos, por los hermanos, por los esposos, así mismo se trata del amor a Dios. Lo que pareciera ser obvio según las maneras de amar del hombre, Jesús lo retoma para dirigirse a su grupo discipular. Evidentemente no se trata de una lucha en contra de la propia familia de sangre. No se trata de aborrecerlos a ellos con tal de amar a Dios. Jesús no está diciendo eso. Lo que trata esta expresión de Jesús es tener la valentía de superar las dificultades que vendrán de la propia familia por la profesión de la fe en Jesús.

Aunque pareciera contradictorio que, el mismo Jesús en una parte dice que ha venido a darnos vida y vida en abundancia, y que el Padre ha enviado al Hijo para nuestra vida y salvación. Ahora dice que hay que perder la vida por Él. La clave para la correcta interpretación de esto es el mismo Señor Jesús. A Él lo hemos visto vivir en abundancia, al máximo, por completo, sin reservas ni ahorrándose energías. Siempre vivió dándolo todo, hasta la última gota, al máximo. De eso se trata, de desplegar toda la grandeza de nuestra propia vida, con todos los dones que el mismo Dios nos ha dado a cada uno. ¡Estamos llamados a vivir en abundancia!, pero esta vida abundante no es un medallero auto referencial, con todo el potencial que se ha desplegado se ha de servir al Señor en cada uno de los hermanos, eso es lo que significa perder la vida por Él. Y ahí está la paradoja, perdiendo la vida es como en verdad se encuentra.

El Señor respalda a sus discípulos y esa que fue la confianza de los Doce es la confianza de todos los que, desde entonces, tratamos de entender un poco el mensaje del Señor. Así de claro es el Señor, el que recibe a uno de sus enviados lo recibe a Él y al recibir a Jesús está recibiendo a la misma Trinidad. Es propio del discípulo ser misionero y confirmar en su vida que Dios nunca lo deja.