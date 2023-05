La “austeridad” también mata

La noche del pasado martes 23 de mayo, se registró un fuerte incendio en una de las calderas de la Refinería Lázaro Cárdenas ubicada en Minatitlán, no pasaron ni 24 horas cuando en la comunidad El Tesoro, municipio de Polotitlán, Estado de México, hubo una explosión en un ducto de Pemex.



Si las refinerías del país siguen así, jamás la 4T alcanzará la “soberanía energética” que tanto predican, porque no son solo palabras populistas, son hechos, son acciones, el dar mantenimiento a las instalaciones, capacitar al personal para evitar que los accidentes cobren vidas.



Sin nada de eso, tampoco habrá “autosuficiencia en gasolinas”, y si el recurso que hay, solo es para un cascarón, para una refinería que fue inaugurada antes de ser terminada y que a la fecha no ha sacado ni un litro de gasolina, solamente de agua, cuando se inunda.



A la fecha de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, no se ha visto ni un solo beneficio, solo vemos el despilfarro a manos llenas de nuestros impuestos y no solo ahí, sino en todos los elefantes blancos, de este gobierno mal llamado “transformador”.



Y en más de 5 años, la refinería de Minatitlán es de las que más ha reportado siniestros que han cobrado vidas humanas, a casi medio año de este 2023, la Refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán ha registrado dos incendios en la refinería, dejando como saldo cuatro personas fallecidas y más de cuatro lesionados.



Mientras la titular de la Secretaría de Energía, la oriunda de Zacatecas, Rocío Nahle, anda queriendo posicionarse en Veracruz, o se le inunda su refinería insignia o le faltan áreas por terminar para que empiece a funcionar, y eso que ya la inauguraron, cuándo todavía no sabían ni cuándo entraría en funciones.



A ella y al agrónomo Octavio Oropeza, se les siguen quemando las refinerías, cuando no explotan los ductos o calderas, se les incendia cualquier tipo de área de las seis refinerías, pero siguen sin tocar el presupuesto destinado para darles mantenimiento a estas instalaciones.



La supuesta “austeridad republicana” también está matando, tan solo en Minatitlán, los ciudadanos ya no viven tranquilos, no saben que noche o que madrugada puede explotar algún área de la refinería que se encuentra en una de las avenidas principales de Minatitlán y Cosoleacaque.



Los frecuentes “accidentes” en las instalaciones de Pemex, ha causado vivir en vilo a quienes viven cerca y transitan asiduamente por esa zona, imagínese lector, qué futuro tendría nuestra entidad si la funcionaria federal de la 4T, estuviera al frente del estado, Veracruz, no solo estaría más sumergido en inseguridad, también viviría en llamas.