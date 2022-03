La ayudantía de Hipólito y el cambio en Xalapa

Corrían los primeros días de enero, el inicio de la presente administración municipal, cuando un grupo de personas, supuestos empleados municipales, abordaron al alcalde Ricardo Ahued para preguntar cuáles serían sus funciones. Eran más de 3 decenas de sujetos que dijeron pertenecer a la ayudantía de Hipólito Rodríguez. El ex presidente municipal no sólo dejó un presunto desorden en temas como el contrato del alumbrado público; no sólo heredó irregularidades, también un ejército de personas que si bien no se pueden calificar en sentido estricto como aviadores, tampoco desempeñaban funciones concretas, más allá de arroparlo en eventos públicos.

Los integrantes de ese cuerpo de “ayudantía” comentaron que entre sus funciones tenían encomendado impedir que la gente se acercara al hoy ex edil.

La respuesta de Ahued se reflejó de inmediato: esas personas salieron de la nómina municipal de inmediato porque el nuevo alcalde xalapeño no requiere ese tipo de servicios; al contrario, apuntan quienes le conocen y han trabajado con él, busca una mayor cercanía y contacto con la población.

Precisamente por ello, la “ayudantía” dejó de existir en el ayuntamiento de Xalapa; su funcionamiento no estaba justificado. Se entiende que por la naturaleza de sus funciones, el gobernador del Estado utilice un equipo para esos fines, pero en el caso de un gobierno municipal, parece un exceso y así lo entendió Ahued Bardahuil. En Xalapa corren nuevos tiempos y atrás quedaron los días en que el alcalde, como en el caso de Hipólito Rodríguez, salía corriendo una vez que lo encaraban los grupos de colonos que exigían obras o apoyos.

Es un cambio que se nota no sólo en las cuadrillas de trabajadores que laboran en el mejoramiento de los espacios públicos o en el bacheo de las calles, también en la dignificación de los espacios en el Palacio Municipal, que fue abandonado por las anteriores autoridades locales.

Otro dato comparativo para ilustrar esas diferencias: durante todos los gobiernos anteriores, hasta la administración de Américo Zúñiga, la presidencia municipal disponía de un vehículo para realizar diversos trámites, gestiones o entrega de oficios; Zúñiga Martínez, por ejemplo, tenía un auto compacto de la marca Chevrolet, un Monsa; Hipólito Rodríguez ordenó la compra de cuatro unidades nuevas de la marca Toyota, que permanecían estacionadas sin un uso aparente. El primer día hábil del año, Ricardo Ahued ordenó desincorporar esos autos del inventario de la presidencia municipal, para que fueran usados en labores de seguridad y tránsito.

Unas horas después, el nuevo edil xalapeño clausuró un pasillo que habría sido construido por la ex alcaldesa Elizabeth Morales, para conectar su oficina con la cochera de Palacio. Ese pasadizo fue utilizado durante tres administraciones municipales, hasta que al inicio de la presente administración fue clausurado, dado que “el alcalde no necesita de un corredor privado; tiene que ser una persona que atienda a la gente”, comentó Ricardo Ahued.

La desaparición del servicio de ayudantía, la reasignación de los vehículos de la presidencia municipal, y la clausura del pasillo privado, revelan la visión y la forma de entender el servicio púbico de las actuales autoridades municipales de Xalapa.