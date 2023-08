La basura adoctrinante

Estamos a unos días de que reinicie el ciclo escolar en el que se pretende incorporar un cambio radical en los libros de texto gratuitos distribuidos por la SEP, con una enorme cantidad de errores de ortografía, de citas históricas erróneas, con aberraciones del lenguaje y con la tendencia de introducir ideas y adoctrinamiento comunistoide y de incitación a experimentar alteraciones de género que, como comenté en un par de artículos previos, son patológicos con todo y que ahora se hayan convertido en una moda.

La pretensión enfermiza de los venezolanos traídos para dirigir la elaboración de dichos libros es empezar a adoctrinar desde la primera infancia, a que los niños crean que la doctrina marxista es lo mejor que le puede pasar a nuestro país, tal como se hace en Cuba y otros países socio comunistas, donde desde niños los preparan para aceptar la dictadura, la pobreza, el hambre, el sometimiento y todavía tener que agradecerle al gobierno las míseras dádivas que les da.

Es un hecho que la compra de consciencias se inició en este sexenio, exceptuando el apoyo a las personas de la tercera edad que inició en el gobierno de Fox como un apoyo para quienes ya no tenían oportunidad de crecer económicamente y como reconocimiento a los impuestos pagados por tantos años de trabajo, pero las demás dádivas son para tener estancados a los jóvenes en edad productiva, a las mujeres que siendo madres no son tan solteras y a los que simulan sembrar sin que cese la tala clandestina.

Ahora la idea con esos textos es empezar a adoctrinar a la población desde la primera infancia, para que se acostumbren a vivir en la pobreza, matar las aspiraciones de superación, hacerles creer que la intención a la libre empresa, a tener un negocio creciente o alcanzar a cursar una profesión que a futuro les de una vida digna y un tanto desahogada, son pensamientos ofensivos e indignos de un ser humano.

En esa intensión va el evitar que niños y jóvenes pretendan salir de la clase baja y llegar al menos a la clase media, empujar a la clase media a que descienda de nivel y poner a toda la población al mismo nivel, con su cédula de identidad y su tarjeta para surtir ropa y despensa.

Si ya de por sí la educación es muy precaria, ahora con esos textos pretenden hacer niños y jóvenes que no sean competitivos en este mundo globalizado, preparándolos para que sigan siendo campesinos, obreros o empleados de segunda, al servicio de un sistema dictatorial; y no me digan que tendrán oportunidad de ingresar a una de esas universidades del Bienestar que hasta ahora son un fracaso.

Lo curioso es que los creadores del nuevo programa educativo, traídos de un país cuyo sistema chavista destruyó la riqueza de esa nación, son de esos comunistas que dicen “lo tuyo es mío y lo mío es mío”, que gozan de un salario más que abundante y que viven como marqueses a costa del trabajo de los mexicanos.

Es momento de defender la familia, la educación y las aspiraciones de mejorar.