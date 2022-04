La batalla, al Congreso

Aunque el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer dar luz verde a la constitucionalidad de la reforma eléctrica, la disminución en las tarifas de luz de uso doméstico ofrecido como gancho mediático para vender esa propuesta presidencial, no permeó en el grueso de los consumidores, como tampoco reporta beneficios el cambio de horario aplicado desde el gobierno de Ernesto Zedillo para obtener ahorros reflejados en el costo de consumos.

No se tienen credenciales para convencer a millones de usuarios de que se van a reducir las tarifas con el antecedente de incumplimiento para bajar el precio de los combustibles, o no aumentarlos; por el contrario, los costos escalan diariamente, a pesar de subsidios. Los consumidores saben que no faltarán argumentos para justificar nuevos aumentos a las tarifas eléctricas, con o sin reforma, aún cuando haya pasado en la SCJN y ahora pasa la discusión a las Cámaras de Diputados y Senadores. Como paraestatal, ni tampoco como empresa productiva del estado ahora, la CFE ha sido capaz de mantener estándares mínimos de eficiencia por la escasa inversión en la reconversión de sus plantas generadoras de energía, ni mejorar el servicio que otorga a los mexicanos. En fechas recientes, en pleno invierno, ocurrieron apagones que afectaron a las zonas industriales y consumidores de varios estados del norte de la República causados por la suspensión de suministro de gas de Estados Unidos a las plantas generadoras mexicanas debido al congelamiento de los ductos distribuidores por las bajas temperaturas en territorio norteamericano, sin que se hubiera previsto esa eventualidad, y últimamente en varias regiones de Veracruz, principalmente en la conurbación Veracruz-Boca del Río, han ocurrido frecuentes apagones atribuidos al nulo mantenimiento de la CFE a transformadores y líneas de distribución en zonas urbanas. Peor, aún, es es extremo deficiente el cobro de recibos por mal funcionamiento de sus cajeros automáticos instalados en las oficinas de los grandes centros urbanos, al que acuden a pagar la inmensa mayoría de las personas. ¿Y la petición de los veracruzanos para que se aplique otro tipo de tarifa considerando las altas temperaturas promedio que se presentan en zonas costeras o en sitios cercano a la nucleoeléctrica de Laguna Verde que produce la electricidad que se envía a la zona industrial de Monterrey, principalmente? Esas solicitudes son ignoradas, como también aquella de dar a la entidad veracruzana el mismo tratamiento de condonar adeudos a consumidores de Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad.

Habrá entonces que esperar, a pesar de lo dictado por la Corte, la discusión y votación que viene en el Poder Legislativo, de lo cual ya se anticipó que las bancadas de Morena y sus aliados del PVEM y PT votarían a favor, pero también, en el bloque opositor, formado por legisladores del PRI, PAN y PRD, a los que deben agregarse los votos de otros partidos, como Movimiento Ciudadano, en contra de esa iniciativa, es decir, todavía se tiene complicado escenario para que la reforma eléctrica pueda transitar hacia el fin que plantea la 4T.

