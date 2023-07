La caída del todopoderoso

Un manotazo presidencial despojó de toda posibilidad a Éric Patrocinio Cisneros Burgos de saltar de la secretaría de Gobierno a la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz, que soñó alcanzar “yéndose por la libre”, por encima de la línea trazada por su jefe el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre mandó señales de su imposición a favor de Rocío Nahle García, la secretaría de Energía, para buscar suceder al actual mandatario. Calculó mal Cisneros. Aprovechó la debilidad del Ejecutivo estatal y el fracaso de la señora Nahle con la construcción de la refinería de Dos Bocas, por el sobrecosto y nulo funcionamiento, para lanzarse con todo en busca de la candidatura. Desde el inicio de su encargo, Cisneros trabajó para fortalecerse. Colocó funcionarios en la estructura de gobierno, operó la elección intermedia con candidatos que él impulsó o respaldó, golpeó a los adversarios internos que no se doblegaron a sus órdenes, maniobró para enviar a la cárcel a opositores o enemigos políticos, como los casos de Rogelio, Jorge y José Manuel, entre otros. Así construyó una imagen de duro e implacable, solapado por el gobernador. De ahí que haya mandado tapizar el estado con espectaculares con su imagen, aparentando que se trataba de promover libros, cultura sobre los afrodescendientes, y esos mismos anuncios los mandó colocar en unidades del servicio público del transporte y en todo espacio disponible que pudo encontrar, a un millonario costo, cuestionado por dos figuras relevantes de la 4T, el súper delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a quien Cisneros se cansó de golpear para buscar descarrilarlo, y Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Uno de ellos, Huerta dijo que esa promoción supera a la de la Coca Cola y Sabritas, y Gómez fue más allá, dijo que las regalías de un libro no da para tanto, para decir, sin decirlo, que podría haber desviación de recursos públicos en esa campaña. Eso no le preguntaron al Presidente cuando descalificó al secretario de Gobierno, por lo cual solamente le pidió que renuncie, sino, muy probablemente, habría pedido que lo investiguen, lo que tampoco puede descartarse, menos con la respuesta que lanzó el señor Cisneros al responder a las palabras presidenciales, de que no quitará la publicidad ni renunciará, en franco alarde de poder. Se quedará donde está, quien sabe por cuánto tiempo, lo anunció ayer el gobernador, y le irá bien si continúa ahí, pues queda la impresión de que ya no será ni candidato a regidor. ¿Quién operó la andanada presidencial contra el secretario de Gobierno? La más beneficiada es la señora Nahle y el diputado Gómez Cazarín, quien acaba de tomarse una foto con la secretaria de Energía, muy sonriente ambos, y es de todos sabido que el diputado de Hueyapan ya opera para ella, en lugar de Cisneros, quien cayó de la gracia de la originaria de Zacatecas.

