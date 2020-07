La ambigüedad y la contradicción se han dado la mano en estos tiempos y circunstancias atípicas para toda la humanidad.

Nadie se esperaba escenarios tan agrestes y de una alta necesidad para todos sin excepción, sin embargo, como buenos espartanos, debemos seguir avante con los modos de vida cambiados. El caminar por las calles de la ciudad es otra experiencia en la cual emana la desconfianza y el desapego. No podría ser de otra forma, ya que encima de la psicosis por contagios, agreguemos la violencia intrafamiliar, los asaltos a mansalva, las intolerancias o resistencias ante la nueva normalidad.

El ataque perpetrado al funcionario más alto de la seguridad pública en la cdmx nos deja entrever un régimen alterno de complicidades, cargadas de intereses por controlar el centro del tablero de nuestro ajedrez urbano y político. La crisis ahora formalmente anunciada en muchos medios, que advierten lo inevitable: desempleo, inflación y pandemia (tal vez) a largo plazo, nos deja casi en la indefensión psicosocial y económica.

Sin embargo, los esfuerzos coordinados de toda la sociedad, no sólo del gobierno, podrán meterle amortiguadores al largo y sinuoso camino por el cual transitan nuestras existencias y/o vidas.

El sector salud no está programado para atender sólo el Covid-19, hay gente con operaciones pospuestas, las únicas que se realizan son las muy urgentes. Asmáticos, diabéticos, hipertensos y personas con otros padecimientos no tienen la debida atención, incluso por el temor de ir a pararse en cualquier tipo de hospital. En lo educativo, los padres de familia han comprobado que no es tarea fácil tener a sus hijos en clases en línea y auxiliarlos lo más posible en sus avances programáticos. Aquí es cuando más se valora la presencia y labor del magisterio nacional. Varios decían que ser educador es ser flojo y hasta mantenido del sistema; hoy se pueden percatar que no es cierta tal perspectiva.

La caja de pandora reventó y soltó sus plagas sobre las sociedades avanzadas y en desarrollo y la necesidad de seguridad pública se ha cuadruplicado, ya que en esencia es imperativo del Estado de derecho mantener el orden, la disciplina, la convivencia, pero sin atropellar a la ciudadanía pacífica, incluso respetando los debidos procesos de intervención policiaca en crisis sociales y demás. Aunado a todo ello, en junio de 2021 habrá elecciones; que el poder universal nos proteja ante la calamidad.