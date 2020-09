La carrera rumbo al 2024

La carrera al 2024 tiene su primera escala en 2021, cuando los partidos medirán fuerzas en las contiendas para renovar ayuntamientos, y diputados locales y federales.

Del resultado el próximo año dependerá en gran medida la forma en que llegarán a 2024 los principales actores políticos que aparecerán en la boleta para suceder a Cuitláhuac García. 2021 será el año para evaluar a los actuales gobiernos federal y estatal de Veracruz; de igual manera, será la oportunidad para observar cómo se acomodan las piezas de los diferentes partidos.

Hasta el momento, las diferentes encuestas indican que el partido Morena mantendrá sin mayores problemas la mayoría en la Cámara de Diputados; y en Veracruz es altamente probable que haga lo propio con más de la mitad de las curules en la Legislatura del Estado. Sin embargo, la gran duda se refiere al resultado probable en las elecciones para presidentes municipales.

Por su propia naturaleza, al ser los Ayuntamientos la primera figura de autoridad a que recurren los ciudadanos, las elecciones municipales son las que despiertan mayor interés.

Lo relevante es que el partido que más y mejores posiciones logre el próximo año podrá perfilarse rumbo a la sucesión estatal con altas probabilidades de éxito.

Es en ese punto donde cobran mayor importancia los municipios más poblados de la entidad, Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán, Córdoba, Orizaba, Tuxpan, Papantla, San Andrés Tuxtla, Boca del Río y Martínez de la Torre, por citar algunos ejemplos.

El grupo de los 20 más poblados concentra más de la mitad de los votos estatales. Por ese motivo, ahí se dará la lucha más encarnizada por el control de los ayuntamientos; y una vez que esa elección se defina, el primer domingo de junio de 2021, veremos cómo llegarán los partidos al proceso de 2024 en Veracruz, cuando se elegirá nuevo gobernador, diputados locales, federales, senadores y presidente de la República.

Hasta este momento, cuando iniciamos septiembre y estamos a cuatro meses del arranque formal del proceso electoral, programado para la primera semana de enero, prácticamente no hay prospectos que hayan mostrado abiertamente su disposición de buscar la gubernatura; el único actor político en hacerlo es el diputado Héctor Yunes Landa, pero eso no es ninguna novedad, dado que desde 2010 el nombre del ex senador ha estado encartado en esa lista.

Pasan los años y Héctor Yunes ahí sigue: intentó ser candidato en 2010, 2016 y 2018; seguramente lo hará también en 2024 y de hecho ya lo anunció así.

De igual manera, no se pueden descartar los nombres de José Francisco Yunes Zorrilla, del PRI, quien muy probablemente intensificará en los próximos días su actividad política; y de Miguel Ángel Yunes Márquez y Julen Rementería del Puerto, del PAN.