La catástrofe de la pérdida de empleos

El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer este lunes las cifras del empleo correspondientes a marzo del presente año, así como al acumulado del gobierno federal; es decir, los seis meses que comprenden de diciembre de 2018 a marzo de 2020.

En ese lapso, en nuestro país únicamente se crearon 25 mil 17 espacios laborales formales, casi nada.

En términos generales, en nuestro país los estados que presentan las mejores cifras del empleo son Jalisco, Sinaloa, Querétaro, Baja California y Veracruz.

Completan la lista de los 10 con más altos números Nayarit, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato y Yucatán.

En los recientes 16 meses, a Veracruz no le fue nada mal, si se comparan sus resultados en materia de generación de empleos con otras entidades, más desafortunadas; en tierras veracruzanas se generaron 12 mil 037 empleos entre diciembre de 2018 y marzo del presente año.

Indica el IMSS que las entidades que presentan los peores números son Ciudad de México, con una pérdida de ¡53 mil 426 empleos!; Quintana Roo, que perdió 43 mil 034; Coahuila, que registra 21 mil 353 espacios laborales menos en 16 meses; Estado de México, con números negativos que ascienden a 21 mil 204, y Baja California Sur, que registra la pérdida de 12 mil 354 espacios laborales.

Si sólo se consideran las cifras de marzo, cuando ya existía el problema relacionado con la pandemia de Covid-19, entonces se habla de una pérdida de 130 mil 593 empleos en todo el país.

Si eso se traslada a la realidad que enfrenta México en materia de empleo, podríamos hablar de una verdadera catástrofe, porque más de 130 mil familias perdieron su ingreso durante marzo.

Eso sin contar con cientos de miles, millones incluso, de mexicanos que no cotizan en el Seguro Social, que no están incorporados a las actividades económicas formales y que, por tanto, no forman parte de las estadísticas oficiales.

Las cifras del IMSS incluyen a la industria de la construcción, al comercio establecido y a grandes empresas, pero no a los artesanos, al comercio informal, a los meseros, y en general a quienes trabajan por su cuenta, sin un patrón que cubra sus aportaciones al régimen de seguridad social.

Volviendo al tema del reporte del IMSS, éste indica que los estados que más perdieron empleos durante marzo son Quintana Roo, Ciudad de México, Sonora, Nayarit y Tamaulipas.

En contraparte, hubo estados que generaron empleos durante marzo: Baja California, Sinaloa, Yucatán, Chiapas y Tlaxcala, a pesar de la pandemia de Covid-19.

No fue el caso de Veracruz, entidad que durante el tercer mes de 2020 registró la pérdida de 3 mil 299 empleos, de tal manera que parte de los aceptables números del estado en los anteriores 15 meses, se fueron en el mes que comenzó la cuarentena por el coronavirus.

Por otro lado, si marzo representó la pérdida de casi 3 mil 300 empleos en Veracruz, más de 130 mil en todo el país, esperemos a ver cómo nos va en ese rubro durante abril, cuando se espera que el problema sanitario sea todavía peor.