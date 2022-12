La ceguera de las y los diputados de Morena

Reza un viejo dicho de que no hay peor ciego que el que no quiere ver y eso es precisamente lo que le pasa a las y los diputados locales de Morena: se niegan a reconocer lo peligroso que resulta Veracruz para niñas, jóvenes y mujeres.



Hace seis meses, junto con la colectiva Brujas del Mar, presenté la llamada Ley Monse, a fin de reformar nuestro Código Penal y, con esto, sancionar a quienes encubren a feminicidas. Apenas la semana pasada, quienes integran la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales firmaron el dictamen por lo que, conforme al proceso legislativo, tuvo que ser sometido a la consideración del pleno el jueves 1 de diciembre, pero no pasó.



El desdén de Morena a la Ley Monse no es una falta de respeto a mi trabajo como legisladora; es un golpe bajo a la lucha feminista; un insulto a los padres de Monse, a familiares y seres queridos de víctimas de feminicidios similares que están esperando justicia.



Se los dije de frente y a los ojos, que su falta de compromiso, de voluntad, su indiferencia y servilismo, cuestan vidas. Van más de 300 feminicidios en Veracruz, desde que inició este gobierno morenista hasta el pasado mes de octubre, que fue el más reciente corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y la cifra sigue corriendo: ahí está el caso de Rosa Isela y de Yesenia, más los que tristemente se acumulen.



Aun con estos hechos, insisten en que aquí todo marcha bien; que no hay fallos en su estrategia, pues no son sus hijas, sus hermanas, sus sobrinas; para ellos son solo un número; sin nombre, sin rostro. Su cerrazón los hace creer que todo es político, electoral, por lo tanto, lo que no les es rentable, les significa un ataque. Eso pasó con la Ley Monse.



Es el colmo que una iniciativa que nace en Veracruz para atender uno de sus males más crónicos, y que ya ha sido replicada en otros estados, sea ignorada por etiquetarla como una iniciativa de la oposición. No nos extraña, pues llevan cuatro años viéndose el ombligo, haciendo oídos sordos a todo lo que es en beneficio del país; dividiendo entre ellos y nosotros, relegando la atención de los problemas de las y los mexicanos y Veracruz, es una réplica.



Siempre he estado convencida de que lo que perdura y trasciende, es cumplir con tu palabra. En Morena me solicitaron confiar en sus tiempos, y así lo hice, pero no pueden seguir matando a veracruzanas, mientras el Congreso se cruza de brazos a esperar que los tiempos de Morena se adecuen a las necesidades de las mujeres. Además, no perdamos de vista, y me avergüenza decirlo, que el Congreso Local es el más improductivo del país y atraviesa una parálisis legislativa que nos perjudica a diputadas y diputados de todos los grupos legislativos.



Como diputada, pero sobre todo como veracruzana, no me rendiré. Seguiré trabajando, remando contra la corriente morenista, a fin de que todas estemos seguras, tranquilas. Nadie debe ser agredida ni asesinada por ser mujer. Yo sí tengo palabra; yo sí quiero abonar a un mejor estado y país; yo sí quiero un presente y un futuro para todas.



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local



@AniluIngram