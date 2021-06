La ciudadanía habló en las urnas

Pese a los niveles históricos de violencia criminal, conflictos locales insolubles, la ciudadanía salió a emitir su voto, millones de mexicanos a través del sufragio pusieron un límite al presidente y a su partido, que tanto daño han causado a México.

Las y los mexicanos que votaron en contra de Morena el domingo 6 de junio fue la manera de decirle al presidente que en 18 años de campaña y casi tres de gobierno, solo mintió, no bajó la gasolina, no aumentó el crecimiento económico, no vendió el avión presidencial.

No hay paz, no hay empleos, ni mejor educación, todo lo contrario, el país está sumido en violencia, delincuencia, violadores y algunos hasta jugaron por un cargo popular, nos están gobernando a base de irresponsabilidad, improvisaciones, ineptitud e ideologías absurdas.

La sociedad decidió este domingo por quienes nos representarán en las 15 gubernaturas, los 30 congresos locales, los mil 900 ayuntamientos y juntas municipales y los 500 miembros de la Cámara de Diputados, donde Morena ya no tendrá mayoría.

Aunque el presidente de la República no estuvo como candidato en estos comicios, estas elecciones intermedias fungieron como una evaluación a su pésimo gobierno, la contienda fue muy clara, votamos para que este país no siga sin gobernabilidad y llena de ocurrencias; sin duda, AMLO ha sido una gran decepción.

La sociedad se dio cuenta que la “realidad” del presidente no es la misma en la que vivimos día a día, aunque estos comicios estuvieron manchados de sangre, donde decenas de candidatos dejaron literalmente su vida, donde hay casi tres mil homicidios dolosos cada mes, una pandemia mal manejada que nos está dejando más de 228 mil fallecidos.

Ante tanta impotencia, los mexicanos le arrebatamos el control absoluto al presidente en estas elecciones, no arrasó como en 2018. La alianza “Va por México”, con el completo apoyo de la sociedad, consiguió generar contrapesos y quitar el control total que tenía Morena.

En esta elección más grande de la historia, los ciudadanos hablaron a través de las urnas, se cansaron de tantas mentiras, de las falsas promesas de erradicar la corrupción, disminuir la pobreza, de una inexistente lucha por la justicia social y la igualdad. Ahora seguiremos trabajando, no permitiremos que Morena siga violando la Constitución, que siga haciendo sus leyes a modo, que siga censurando a la prensa, destruyendo a las instituciones, desapareciendo organismos autónomos o persiguiendo a sus opositores.

Trabajaremos por los millones de mexicanos que quieren sacar al país de ese hueco donde nos tiene Morena, por esos ciudadanos que se propusieron a renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados para que el partido de López Obrador y sus aliados ya no tengan mayoría y no sigan mutilando la Constitución.

Senador por Veracruz del PAN