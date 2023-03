La ciudadanización de la Política

Actualmente las administraciones públicas enfrentan nuevos desafíos, que se caracterizan por la desconfianza hacia las instituciones, exclusión de la ciudadanía en el diseño e implementación de políticas públicas, y la insuficiente capacidad de los gobiernos de resolver los problemas públicos y lograr el desarrollo con igualdad y sostenibilidad.



El descontento de la ciudadanía se ve reflejado con la intensificación de movilizaciones, protestas y estallidos sociales del último tiempo, que podrían incrementarse tras los efectos generados por la crisis económica. Estas luchas por la democratización han dado lugar, entre muchas otras transformaciones, a cambios en la visión de la acción pública y, por ende, también a la conformación de sus propias instituciones.



Una visión que hasta hace poco se centraba casi estrictamente en una perspectiva que emanaba de quienes ejercían el poder público, pero que difícilmente tocaban el corazón de las necesidades e intereses de la sociedad que gobernaban. La participación ciudadana se convirtió en un tema central de las agendas de la sociedad civil a lo largo de dicho proceso. Dichas agendas han buscado contribuir a ampliar la capacidad de exigencia ciudadana y habilitar mecanismos que favorezca su involucramiento en la toma de decisiones; especialmente, de aquellas que tienen o que pudieran tener eventualmente un impacto en los ámbitos de su esfera de ejercicio y goce pleno de derechos. Se debe tomar en cuenta que los principios que rigen la participación ciudadana deben ser la inclusión, la corresponsabilidad y la no discriminación.



Desde la década de 1960, los movimientos LGBTTTIQ han reivindicado un conjunto de derechos por el reconocimiento y la no discriminación, luchas colectivas que han progresado en los últimos decenios bajo la defensa de los derechos humanos. Desde el año 2010 se vive una ola de institucionalización de derechos de las poblaciones diversas en América Latina; países como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y México han avanzado, bien sea por medio de reformas legales o fallos judiciales, en el reconocimiento de derechos como la identidad de género, el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, entre otros.



A pesar de este logro, los retos siguen siendo mayúsculos, ya que en todo el continente se reproducen violencias físicas, simbólicas e institucionales, que se agravan aún más cuando la discriminación homofóbica se cruza con discriminación por raza y clase social. Las poblaciones diversas deben dejar el activismo conservador y pasivo de redes sociales, para que se conviertan en protagonistas en papeletas y en las urnas. Los ojos ya están puestos en las elecciones de 2024, el voto “rosa” estará atento, les recuerdo que algunos que convocaron este fin de semana fue el Frente Nacional por la Familia y otros grupos antiderechos. Que la polarización que vive el país, no haga elegir espejismos. La población LGBTTTIQ+ exige una Agenda plural, inclusiva, de corresponsabilidad y no discriminación que dé solución a las demandas reales a este sector de la población históricamente segregado.