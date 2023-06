La clon del caos

En materia de feminismo, es importante diferenciar las acciones afirmativas en contraste con las maniobras perversas, en el contexto de la lucha por la igualdad de género y los derechos políticos de las mujeres. En este caso, ha sido claro que el presidente López Obrador ha hecho todo lo posible para favorecer a Claudia Sheinbaum, para que se convierta en candidata presidencial.

Ella es en realidad una impostora feminista, ya que se presenta como tal, pero en realidad solo copia el estilo discursivo del presidente para mantener su apoyo y exhibiendo una completa falta de empatía con las mujeres más vulnerables por apoyar políticas públicas que van en franco detrimento de las mismas y de sus hijos.



Para entender esta crítica, podemos recurrir a algunos conceptos teóricos que nos ayuden a analizar la situación. Uno de ellos es el feminismo de la diferencia, que destaca la importancia de reconocer y valorar las diferencias entre las mujeres y los hombres, así como la diversidad dentro del propio movimiento feminista. Desde esta perspectiva, es crucial que las líderes feministas sean auténticas y defiendan genuinamente los derechos de las mujeres, más allá de declaraciones sin identidad que sólo son una réplica de ya saben quién.



Además, podemos hacer referencia al concepto de "empoderamiento instrumental" propuesto por la académica Anne Phillips, que se refiere al caso de cuando las mujeres ocupan posiciones de poder sin cuestionar o transformar las estructuras de desigualdad existentes. Otro enfoque teórico relevante es el feminismo de la igualdad, que busca la transformación de las estructuras sociales y políticas. Desde esta perspectiva, es necesario que las líderes feministas tengan un compromiso genuino con los derechos de las mujeres y trabajen activamente para eliminar las desigualdades de género.



En relación con el discurso de la imitación, podemos recurrir al concepto de "interseccionalidad" desarrollado por la académica Kimberlé Crenshaw. La interseccionalidad destaca la importancia de reconocer las múltiples dimensiones de la opresión y la discriminación, incluyendo la intersección entre género, raza, clase y otras categorías sociales. Es esencial que las líderes feministas comprendan y aborden las complejidades de estas intersecciones en sus discursos y acciones, en lugar de simplemente replicar el discurso de una figura dominante.



Más allá de lo teórico, la crítica a Sheinbaum está también fundada en hechos graves como las notorias debilidades de su autonomía política, las muertes por negligencia que han ocurrido en el metro, su incapacidad para combatir la corrupción, su ineficacia gubernamental y mucho más. En el México del 2023, es patético que Claudia prefiera el corcholatismo al feminismo. El apoyo incondicional a un líder político puede poner en tela de juicio su independencia y su capacidad para representar y luchar por los derechos de las mujeres de manera efectiva. No es feminista, es una clon del caos.



Remate: Los veracruzanos no somos ingenuos. Es evidente el desaseo y el autoritarismo que tienen en la cárcel a la jueza Angélica Sánchez, pero también es un chantaje a los demás jueces veracruzanos que decidan hacer caso omiso a las predilecciones del poder. Un año de prisión preventiva, deja en claro que sus investigaciones no son contundentes. La independencia del poder judicial es fundamental para la preservación de nuestra democracia. De las descalificaciones a la SCJN a las amenazas a la Ministra Norma Piña, ahora desde Veracruz se inaugura la temporada nacional de encarcelamiento de jueces por persecución política.



twitter:



@lorenapignon_



Diputada federal del PRI