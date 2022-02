La CNDH, ¿decorativa?

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quedaría en el más pavoroso ridículo sí, como se está operando, los diputados de Morena en el Congreso Local simulan “derogar” el delito de ultrajes a la autoridad contenido en el artículo 331 del Código Penal del estado, que la CNDH recomendó eliminar por inconstitucional, dejando vigente el artículo 371 Quinquies, con idéntico texto. Si así lo hiciera, el gobierno veracruzano incumpliría el mandato de ese organismo autónomo defensor de los derechos universales en el país, y la población nuevamente quedaría expuesta a los abusos de poder, principalmente de las corporaciones policiacas. Nada detiene al titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, para insistir en que desaparecer ese tipo penal, plantearía un escenario de agresiones a los representes del orden públicos; incluso, que derivado de esa derogación, miembros de grupos delictivos encarcelados bajo ese cargo, quedarían en libertad. Más allá de polémicas a favor o en contra, la ley señala que la aplicación de la figura de ultrajes a la autoridad atenta contra derechos inalienables y la dignidad de las personas, y existe jurisprudencia de la Suprema Corte en el sentido de su inconstitucionalidad. En la Ciudad de México, donde se aplicaba a los agresores de 6 meses a dos años de prisión y de 20 a 100 días de multa, se determinó su derogación. Es una discusión superada, por más que el mandatario veracruzano no lo acepte. Esa recomendación de la CNDH surgió en respuesta a una solicitud del senador Ricardo Monreal Ávila por el caso de abuso que se cometió contra seis jóvenes xalapeños falsamente acusados de agredir a uniformados, pero mucho antes de esa petición ya habían hecho el mismo planteamiento abogados, ONG’s, iglesias, cámaras empresariales, diputados, senadores, dirigentes políticos e infinidad de actores públicos, que siempre fueron ignorados por el Ejecutivo estatal y la bancada morenista. Hasta ahora, oficialmente se reconoce que hay más de mil personas encarceladas acusadas por tal delito, pero independientemente del agravio que hayan cometido a una autoridad, el castigo es excesivo, y sobre todo, es recurrente la queja de que se ha utilizado contra adversarios del actual gobierno, críticos o manifestantes, lo cual resulta muy inquietante. ¿Cuándo se hará la referida derogación? No hay fecha prevista, pero no deberá tardar. El asunto volvió a generar presión luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez mostró su enojo con una reportera que lo cuestionó acerca de la inconformidad que existe por ese delito. La respuesta ofensiva del mandatario, quien acusó a la reportera y su medio de defender a los defensores de delincuentes, puso nuevamente el tema en el tapete de la discusión, con el agregado de que existe intolerancia hacia la crítica. Ahora, de nueva cuenta el Senado de la República y las barras de abogados del estado, han solicitado al depositario del Poder Ejecutivo que se disculpe públicamente con la reportera Landa, lo cual no hará, niega ese hecho, y lo justifica. “No utilicé un lenguaje insultante, inapropiado, una grosería”, dijo en declaraciones a los medios de comunicación. Mal mensaje, pero más, colocar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la posición de organismo decorativo, con resoluciones que pueden cumplirse a medias o, simplemente, dejar de cumplirse.

Escriba a opedro2006@gmail.com