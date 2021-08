“La comedia” de la consulta

¡Andan muy urgidos los morenistas! Desde la mitad de la semana pasada salí a la Ciudad de México y fui testigo de diversas acciones que militantes de ese instituto político realizaron en las bocacalles, muy cerca de los centros de vacunación, a un lado de cafés y restaurantes, en parques y plazas públicas, con pusilánimes obras de teatro o sketchs, bailes, megáfonos en mano, invitando a la ciudadanía a salir a votar este domingo primero de agosto.

Y ni qué decir todo lo que realizaron en las redes sociales con el mismo propósito, dizque para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como si la Constitución federal y las leyes penales no contemplaran el procedimiento para hacerlo, sin necesidad de consulta alguna.

Estos morenistas, incluido su jefe, el titular del Poder Ejecutivo federal, no se cansaron de invitar a los mexicanos para que saliéramos a votar por el SI, y este último, en la peor perogrullada que haya visto, en una de las letanías que dicta en las misas mañaneras de cada semana afirmó: “Voy a estar recorriendo Nayarit el domingo primero de agosto, pero si encuentro una casilla voy a votar, pero voy a votar en contra, porque mi fuerte no es la venganza, porque no soy de los que no odian y buscan revancha, yo veo para adelante”. ¡Sin palabras: AMLO otorga impunidad a estos delincuentes de cuello blanco!

Independientemente que por razones de entrega de esta columna no conozco el resultado oficial de este remedo de referéndum, anticipo, sin temor a equivocarme, que será negativo para el morenismo, porque seguramente no alcanzaron los 37 millones de personas sufragando, necesarios para que pudiera ser vinculante, y así todo quedará como subrepticiamente lo había diseñado el presidente de la República: un simple pan y circo para la sociedad, igual como lo hizo antes con la rifa del avión sin el avión, el encarcelamiento sin cárcel de Emilio Lozoya o la rebaja a 10 pesos del litro de gasolina.

Todos estos distractores inventados por el jefe del morenismo continuarán mientras siga en el poder, con esa desfachatez que lo caracteriza. Primero fueron las consultas a mano alzada con su “pueblo bueno”, luego éstas, y en una de esas los jefes y militantes del partido magenta no firmarán la petición de la revocación de mandato, la cual se efectuaría en marzo de 2022, y que para ser válida tendría que votar mínimamente el 40% de las personas inscritas en la lista nominal, aproximadamente 37 millones de mexicanos.

Pero bueno, así son estos morenistas. Por lo pronto en este ejercicio plebiscitario su poder de convocatoria mostró la disminuida credibilidad a sus actos circenses, porque por un lado llaman a votar a la ciudadanía en una consulta popular para enjuiciar a los ya de suyos corruptos expresidentes de México, pero en esta misma semana evitaron que se les quitara el fuero a dos de sus diputados federales, para que no sean juzgados por los delitos cometidos tanto por Mauricio Toledo, por enriquecimiento inexplicable, como Saúl Huerta, por violación. A los suyos, por muy delincuentes que sean, los protegen y brindan impunidad.

NB: Quienes tocarán las campanas a vuelo serán Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Estarán de pie, aplaudiendo esta comedia de López Obrador para librarse de la promesa que por mas de 18 años nos hizo, de perseguir y castigar al “innombrable” y a “la mafia del poder”.

