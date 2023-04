La confrontación

En el sur del estado, este fin de semana se librará una batalla inédita política entre seguidores de los dos principales aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes ya no simulan su abierta pre campaña electoral.



Otro competidor, el líder del Senado, Ricardo Monreal Ávila, con ese mismo fin, dictará una conferencia magistral el viernes en el puerto de Veracruz ante abogados penalistas, y hay versiones de que también estará en Xalapa el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, otro que quiere la silla presidencial, aunque hasta ahora no hay programa oficial de su visita. Lo más interesante es lo que sucederá en Minatitlán y Coatzacoalcos, y no sólo por que van a medir "su" fuerza política, Adán y Claudia, sino también por quienes quieren ser candidatos a la gubernatura por dicho partido, el diputado minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, y la zacatecana secretaria de Energía, Rocío Nahle García.



Al día siguiente de que los operadores del titular de la Segob dieron a conocer que el sábado tendría reunión con petroleros, invitado por Jorge Wade González, líder de la Sección 10 del Sindicato de trabajadores de Pemex con sede en Mina, los seguidores de la señora Sheinbaum de inmediato respondieron anunciando que ella llegaría ese mismo día a dictar una conferencia magistral en Coatzacoalcos, lo que puede interpretarse como un acto de nerviosismo, de mucha inquietud, por el paso que ha tomado ya el titular de la Segob en el país, con evidente autorización de Palacio Nacional, quien, aparte, tiene programado dialogar ese mismo día con productores piñeros, ganaderos y campesinos en Acayucan, y ahí mismo reunirse con empresarios radiodifusores del estado, claves para lograr un buen posicionamiento, y por la tarde programa ir a Carlos A. Carrillo para un encuentro con productores cañeros.



La competencia estará en quién reúne más gente para aplaudirles y hacer creer que tienen el respaldo ciudadano, aunque ya se sabe que esos acarreos, los mismos que acostumbraba el PRI al que tanto critican los que ahora hacen lo mismo, no siempre se traducen en votos. ¿Porqué tanto interés en Veracruz? Discursivamente van a plantear la solución a los problemas que aquejan al estado; la realidad es que Veracruz tiene el cuarto padrón más importante del país, con 5.6 millones de votantes, después de Jalisco, con 5.8 millones, Ciudad de México, con 7.5 millones, y Estado de México, con 11.6 millones.



Un pastel muy apetitoso. Esa es la disputa, y probablemente de mayor confrontación política de la que ya existe en esa zona de la entidad y en el resto de Veracruz, donde desde una oficina de Palacio de gobierno “aprietan” a los alcaldes morenistas ordenándoles pintar o borrar bardas alusivas a los dos aspirantes presidenciales, bajo amenazas u ofrecimientos de recursos extraordinarios para la realización de obras necesarias en los municipios.



La pregunta que debe plantearse es ¿esa confrontación es necesaria? Ya se verán las consecuencias.



