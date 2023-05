No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Antier la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, por 9 votos a favor, ante el cúmulo de irregularidades y violaciones de la Cámara de Diputados y del Senado en que incurrieron durante el procedimiento legislativo, que culminó con la aprobación del decreto impugnado, que afectó sustancialmente los valores centrales de la dimensión deliberativa de la democracia representativa, por parte de los legisladores de Morena y partidos satélites.



Después de una excelente argumentación, donde examinaron la acción de inconstitucionalidad que promovieron los grupos legislativos opositores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PRI, los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña votaron a favor de la declaración de invalidez de la primera parte del Plan B, y solo la ministra (presunta plagiaria de tesis) Yasmín Esquivel y la ministra Loretta Ortiz, con el 90 por ciento de lealtad ciega al Presidente, lo hicieron en contra.



Así, al Stylum Curiae "estilo propio de la justicia", manifestaron los 9 ministros que los legisladores morenistas y sus paleros al aprobarlas en el Congreso de la Unión, violaron gravemente el proceso legislativo establecido.



La Corte le corrige nuevamente la plana a los de la tómbola y al Ejecutivo federal, porque juntos quieren imponer, como acostumbra en sus asambleas a mano alzada, sus caprichos legislativos, bajo aquel argumento amloista de que “a mí no vengan con que la ley es la ley”, y el máximo órgano del Poder Judicial les dice a todos ellos que la Constitución es la Constitución.



No será, estoy seguro de ello, el último mazazo que le propinará la Suprema Corte al Presidente testarudo, que a nombre del pueblo quiere saciar sus caprichos de desmantelar organismos autónomos y democráticos, y atropellar -con su mayoría en el Congreso de la Unión- ciega, dócil y abyecta, leyes y órganos que les estorban en su sueño de perpetuarse en el poder, a través de interpósita persona.



Vendrán otros y por ello hay que aplaudir y apoyar al Poder Judicial por el valladar a semejantes caprichos, y claro, porque no pensarlo, como una hipótesis, hasta para un escenario más difícil de hostigamiento o linchamiento para con los ministros, que sin que les tiemblen las piernas, han actuado en conciencia y defensa de nuestra ley de leyes.



Y planteo este escenario debido a las reacciones bandoleras y rijosas de los que actúan con el hígado porque pareciera que no tienen cabeza, y que a bote pronto, tan luego se enteraron de la sentencia de la Suprema Corte, sacaron desplegados y tuits convocando a una gran concentración el próximo sábado 20 de mayo a las 12 del día, frente al edificio donde se encuentra la Corte, para amedrentar -no puede entenderse de otra manera- a los ministros, dado que piensan que infundiéndoles miedo cambiarán su forma de actuar y decidir sobre los diversos temas que allí se discuten.



Estas balandronadas promovidas por los diputados locales de Morena del estado de Veracruz, a los que ya perdí la cuenta de las veces que el mismo Poder Judicial federal les ha anulado su erróneo quehacer legislativo, derivado de su ignorancia supina sobre los asuntos que se discuten allí, y avaladas por el gobernador Cuitláhuac que se adhiere al llamado, son actos de provocación a los que por ningún motivo deberá uno darles cabida, sino dejar que se ahoguen en sus propios vómitos de rencor e impotencia, y desde luego pasar, eso sí, al Plan C, que es el de derrotarlos de una vez por todas, a golpe de votos en las urnas, en las próximas elecciones federales de 2024.



Basta ya de tener hombres y mujeres en el poder público con 10% de conocimiento sobre la cosa pública, y 90% de ceguera y obediencia lacayuna al mesías.



E-mail:



plazacaracol@hotmail.com



Twitter:



HELÍHERRERA.es