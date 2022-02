La Constitución mexicana

El 5 de este mes se conmemora el Día de la Constitución, en honor a nuestra llamada Carta Magna, en la que se encuentran descritas todas las normas y leyes que rigen a nuestra nación y ciudadanos, y la cual debe ser observada y cumplida fielmente, sin pretextos, por todo ciudadano mexicano, por todo extranjero que se encuentre de paso, de estancia temporal o permanente en nuestro país, por todos los servidores públicos de los tres poderes y en especial, los legisladores y el presidente de la República.

Sus antecedentes históricos han sido muchos, desde las primeras leyes creadas tras el triunfo de la independencia, pasando por las constituciones de corta vida de 1824, 1836, 1843 y 1846, por iniciativa de Santa Anna, Mariano Salas, entre otros, hasta llegar a la que se escribió tras el Plan de Ayutla (1854) por los legisladores y puesta en marcha el 12 de febrero de 1857 por el presidente Ignacio Comonfort, conformándose una nación en forma de República democrática. Esta Constitución duró 60 años viviendo el crecimiento de México como nación sobresaliente sobre Centro y Sudamérica, tiempo en que el presidente Gral. Porfirio Díaz Mori, favoreció la modernización y progreso del país, incluso en sus tiempos supo controlar una epidemia de peste negra que asoló a la población del Pacífico. Tras su renuncia en 1910 y su partida honrosa a París en 1911, el país se volvió tierra de nadie, en la que se forjaron los personajes ilustres actores del movimiento revolucionario, empezando por Madero, que manteniendo un gobierno democrático fue traicionado y asesinado por Victoriano Huerta, quedando el cumplimiento de la Constitución en el olvido y continuamente vilipendiada hasta la llegada al poder de Venustiano Carranza, quien convoca a reescribir la Constitución del 57, que finalmente queda terminada, firmándose el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro, quedando ese día promulgada y puesta en vigor el primero de mayo de ese mismo año.

La Constitución se compone de 136 artículos y 19 transitorios ordenados en 9 títulos, siendo del 1º al 29 los que hablan de las garantías individuales, con 5 garantías que son: universales, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables y limitativas del poder del Estado (no tiene derecho sobre ellas).

Es lamentable que dicha conmemoración pase desapercibida, sobre todo por niños, jóvenes y la mayoría de los adultos que no recuerdan qué se festeja y sólo se da un día de asueto por ese festejo, que ni siquiera es en su día.

Peor de lamentable es que muchísimos legisladores, si no es que la mayoría, solo hablen de la Constitución y no saben siquiera cómo está compuesta, ni cuántos artículos contiene, y todavía se atrevan a realizar cambios y hacer sugerencias absurdas que no benefician a los ciudadanos, pero sí a sus intereses personales y partidistas. Que los gobernantes de los estados de la República tampoco la conozcan ni la respeten, mucho menos la cumplan, y eso incluye al jefe del Ejecutivo en muchas ocasiones a lo largo de la historia, siendo un documento fundamental para un buen gobierno y en beneficio de los ciudadanos.