La cooperacha de la Lotería

Ninguno de nosotros es más importante que el resto de nosotros. Camelot. El mundo cambia y hoy toman posesión las nuevas y nuevos delegados del IMSS. Lo hacen porque llegaron por concurso, pasaron unos exámenes perrones y calificaron, desde trabajadores y trabajadoras activas, hasta jubilados.

Se buscaron los mejores 35 perfiles para ser representantes en los estados en todo el país. Nuestro estado de Veracruz tiene dos delegaciones, la sur y norte, por lo extenso del territorio. Aquí llegan dos mujeres: Orizaba, zona sur, Celida Duque Molina. Xalapa, zona norte, Lourdes Carranza Bernal. El director del IMSS, Zoé Robledo, que llegó a darle una nueva dinámica, después de la renuncia de Germán Martínez, llegó a La Parroquia de Veracruz y desde ahí subió una foto suya con un lechero y la bomba con mantequilla, para desearles éxitos a los y las delegadas, que hoy comienzan su trabajo. Cayeron muy bien las nominaciones en este esquema. Ganaron los que debían de ganar y quedó lejos el influyentísmo y el cuatísmo. Zoé tuiteó que venía a apoyarles y desearles suerte. Venga, que sea por el bien de los derechohabientes y que surtan de medicamentos en su totalidad al país. Sean bienvenidos. Y que la fuerza les acompañe.

LA COOPERACHA

La tarde noche de los tamales en Palacio Nacional, el presidente AMLO esperaba a los 100 empresarios de la lista de Forbes, aquellos que un tiempo fueron La mafia del poder, y que hoy se persignaron con el presidente para bendecir ese tamal y ese atole de chocolate. No todos se cayeron con su cuerno. De 100 de ellos, 75 asistieron. Cuando llegaron en el asiento encontraron un papelito para que lo llenaran y concedieran si su apoyo era de 20 o 200 millones. Había cuatro tarifas.

Muchos pusieron cara de asombro, algunos iban por los 20 pero su sorpresa fue mayúscula cuando el presidente les metió un sablazo mayor. Aceptaron la mayoría, porque todos ellos tienen negocios con el gobierno, como ahora Hank Rohn con el Tren Maya, y el que no los tiene aspira a tenerlos. Los comentaristas serios de política, dijeron que eso daba pena y vergüenza. Qué así no se gobierna. Más cuando los otros 2 mil millones de pesos que unos empresarios habilones devolvieron por haberse pasado de canijos, era dinero que debía ser reintegrado al Infonavit, no al presidente y su jalada de venta de avión. Eran cuota de trabajadores y empresarios, al menos hubiera construido casas por esa cantidad y entregárselas a los trabajadores. Algunos salieron contentos, rememoraron aquella anécdota cuando Miguel Alemán Velasco le reunió al presidente Salinas a tantos empresarios (1993), que el Tigre Azcárraga, que iba a donar 25 millones de dólares, exclamó que él pondría el triple, porque le había ido muy bien. Órale.

ESOS APLAUSOS

Desde hace un tiempo para acá, uno ve asombrado cuando a la muerte de algún personaje, sea deportista, político o civil, la gente en lugar de aquel minuto de silencio honroso que le prodigaban, ahora piden despedir al difunto con un minuto aplausos. Y uno se pregunta, quitando a aquellos deportistas que dieron todo en las canchas, como Kobe Bryant, porqué se aplaude a civiles o a gente que ha sido víctima de algún malandro. Ocurrió en el Senado, donde para despedir a la señora Ingrid Escamilla, brutalmente asesinada por su pareja, le otorgaron un minuto de aplausos en pie. A ella debió habérsele guardado el minuto de silencio, en mensaje de que se está en contra de esos feminicidios, y para honrarla. En los estadios españoles, seguido se ve cuando los dos equipos en el centro de la cancha guardan silencio abrazados y una música fúnebre se toca en ese minuto. Todo en silencio.

