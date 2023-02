La cuesta de enero, para todo el 2023

Lo que antes llamábamos la cuesta de enero, hoy es ya de todo el año. Cientos de miles de familias en Veracruz y en México ya no ven la suya con los aumentos indiscriminados en los precios de los productos de la canasta básica. En tono irónico decían hace unos días que, si querían regalarle algo valioso a sus parejas en el Día del Amor y la Amistad, les dieran un cono de huevo, por el precio que tiene ya este alimento. Esta semana alcanzó su costo más alto, con un incremento de 13.5 por ciento, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Economía.



Tiene meses que, aunque el Gobierno Federal morenista diga lo contrario, los productos suben y suben de precio, tanto en los mercados como en las tiendas de autoservicio; el “pacto” que habían convocado para no subir las cosas, fue puro atole con el dedo y, si no me cree, pregúntele a su bolsillo. Hoy compramos muchos menos productos con el mismo dinero y, también palpamos la llamada deflación, cuando nos dicen que los precios de x cosa se mantienen, pero nos dan menos por el mismo precio.



Papa, chile, tortillas, huevo, carne de pollo, de res y de cerdo, todo sigue subiendo. Eso que antes podíamos comer, aunque sea huevitos con chile, fríjoles, queso y unas tortillas, hoy ya también es incosteable para muchas y muchos de nuestros paisanos. El Índice Nacional de Precios al Consumidor arrojó que el pasado mes de enero la canasta básica se incrementó en 11 por ciento en comparación con el año pasado. Y, en un estudio de Coneval, alimentar a una familia de cuatro integrantes en una zona metropolitana requiere poco más de 8 mil 500 pesos y, en una rural, 6 mil 500 en promedio. ¿Para cuántos esto resulta incosteable?



Pregunto también: ¿qué hacen nuestras autoridades para aligerarle la carga económica a las familias? A diferencia de otros estados, aquí en Veracruz no hay apoyo para emprender; tampoco hay oportunidades para que las empresas lleguen y se instalen y oferten empleos formales. No hay empujones sustanciales para que el que está muy mal, pueda salir de esa situación. Solo hay discursos y pretextos.



Por si fuera poco, también en días pasados subieron las cuotas de las casetas en varios puntos del estado lo que, tarde o temprano, impactará también en más incrementos en los precios de los productos, por el encarecimiento en los traslados.



Por eso, como diputada local, me he dado a la tarea desde hace meses de llevar estas jornadas de carne a bajo costo a varias colonias del Puerto de Veracruz y, nos las siguen pidiendo. Este jueves 16 de febrero, por ejemplo, estaré con mi equipo en la colonia Hacienda La Parroquia y, el sábado 18, en la Pocitos y Rivera llevándoles diferentes cortes frescos de cerdo y res a un costo más bajo del mercado.



Insisto en que este apoyo es un granito de arena ante un mar de necesidades, pero también es un poco de oxígeno ante una situación económica tan complicada que se vive en Veracruz y en México. Nosotros, sí vamos a seguir chambeando.



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI