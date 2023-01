Forbes registra que México es la economía número 14 en el mundo en cuanto a tamaño, pero 45 millones de mexicanos viven en la pobreza, lo que tiene sumergido al país en un círculo vicioso de desigualdad, bajo crecimiento y pobreza. Gerardo Esquivel, economista por la

UNAM y el Colegio de México y autor del informe “Desigualdad Extrema en México.

Concentración del Poder Económico y Político”, revela que “México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo y es uno de los dos países más desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” OCDE, por lo que la desigualdad extrema en el país debe ser debatido por razones éticas, morales, económicas y políticas.

“Vemos con preocupación la excesiva influencia de los poderes económicos privados en la política pública, y es alarmante observar la interferencia que esto implica para el ejercicio de los derechos ciudadanos”, dijo la directora de Oxfam México (Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre) Consuelo López­Zuriaga. “Pese a que existen pocas bases de información para medir y contrastar la desigualdad en México respecto a otros países, hay siete datos, que pueden ser causa y a la vez consecuencia de la desigualdad, y muestran el tamaño del problema: El 1% de la población recibe 21% de ingresos de todo el país. Existen sectores privilegiados. Hay un régimen fiscal favorable a los más ricos. La población indígena es 4 veces más pobre. La educación pública vs. la privada y violencia a causa de la marginación”.

Lo anterior significa que al 1% de la población más rica de México le toca el 21% del ingreso total, según el estudio de Oxfam; la riqueza de los cuatro mexicanos más acaudalados del país asciende al 9.5% del Producto Interno Bruto (PIB); los sectores privilegiados son las telecomunicaciones y el sector minero; los impuestos al consumo son regresivos y afectan a quienes menos tienen. “En una economía tan desigual como la mexicana, esto significa que los hogares pobres pueden terminar pagando, en forma de impuestos más que los hogares ricos, a pesar de las exenciones en algunos productos”. “Mientras que el 38% de la población hablante indígena vive en pobreza extrema, el porcentaje correspondiente para la población total es inferior al 10%. Esto implica que la tasa de pobreza extrema para la población hablante indígena es casi 4 veces más alta que la de la población en general”, registra el informe de Gerardo Esquivel.

La desigualdad incide de igual manera en la educación, por ejemplo: La educación pública vs. la privada. “Mientras que el pago de colegiaturas y transportación a escuelas privadas es deducible de impuestos, el 48% de las escuelas públicas carecen de acceso a drenaje, 31% no tienen acceso a agua potable, 12.8% no cuenta con baños o sanitarios y 11.2% no tienen acceso a energía eléctrica. Por otro lado, en 61.2% de ellas, los alumnos no cuentan con acceso a un equipo de cómputo que sirva y 80% de los estudiantes no tiene internet, lo que pone a los alumnos de escuelas públicas en clara desventaja con los de escuelas privadas”.

Por otro lado, Ivania Mazari, Investigadora del Instituto Mexicano, para la Competitividad A.C. (IMCO) y César Ruiz, Editor institucional comentan que “Para entender mejor la desigualdad en México, se deben analizar tres componentes fundamentales del problema: el ingreso, primer indicio del número de oportunidades que tiene una persona para acceder a recursos; la salud y

la educación, derechos humanos fundamentales para que las personas logren desarrollar habilidades y adquirir conocimientos que les permitan alcanzar un mayor desarrollo social y económico, y en consecuencia, una mejor calidad de vida”

De igual forma, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala “En México, una persona está en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social en los indicadores de rezago: educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación; y al mismo tiempo, su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”

Para superar en parte los problemas señalados el IMCO sugiere “Invertir en infraestructura que permita atraer talento a zonas de bajo desarrollo y que estas cuenten con los servicios básicos o con condiciones mínimas necesarias para la conectividad y desarrollo, no solo de la industria sino de su población. Priorizar la mejora educativa como herramienta fundamental para el desarrollo de capital humano en regiones de bajo desempeño académico. Invertir en tecnologías para acercar la medicina de calidad a zonas rurales y remotas. Diseñar mecanismos de evaluación, retroalimentación y transparencia de los resultados de las políticas implementadas para garantizar su adecuado desempeño e idoneidad.

Conservar y fortalecer los mecanismos de evaluación implementados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Mario López Roldán en el Economista expone que las grandes desigualdades son un lastre social, y en el caso de México afectan la capacidad de crecimiento económico y el incremento de la productividad.

Los países con desigualdades en aumento tienden a crecer menos que los países en donde se han reducido (OCDE) o se están reduciendo las desigualdades. “Y aquí la educación es clave: el bajo desempeño de la educación pública y la falta de recursos de la mayor parte de la población para invertir en educación de calidad son factores cruciales en el impacto negativo de la desigualdad en el crecimiento”.

“Los programas para atender la pobreza y de transferencia condicionada de recursos son necesarios, pero no suficientes”. La política de combate contra la pobreza del gobierno mexicano ha estado principalmente dirigida a otorgar incentivos económicos que, por sí mismos, no aliviarán la pobreza ni paliarán la desigualdad, pero sí que generarán clientelas electorales. “México requiere de un ambicioso paquete de reformas ­ no condicionadas­ para la inclusión en materia fiscal, educativa, de protección social, de empoderamiento económico de la mujer, de competencia y de inclusión digital”.

Oxfam­México considera “necesario reconocer la magnitud de la desigualdad que caracteriza a México, un lastre que, desde hace tiempo, ha limitado el crecimiento económico del país y lo ha sumido en un círculo vicioso de pobreza" Hay

que buscar una salida a más de la mitad de los y las mexicanas que permanece en pobreza. Es decir, más de 50 millones de mexicanos y mexicanas.