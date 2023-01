La dinámica actual nos reta

Vivir es sentir, experimentar, desear, aspirar a mejorar nuestras condiciones de vida, y de tal forma el poder irradiar a nuestros seres queridos y demás.



El mejoramiento de una sociedad, se funda en los individuos, y continúa en las instituciones que prevalecen a su lado. Una institución fundamental, lo es la familia, las amistades, la sociedad que nos rodea como tal, con sus claro oscuros, sus cambios, sus muy propios bemoles.



Percibimos muy bien el ambiente el cual nos rodea, y es aquí donde encontramos gente amable, o bien todo lo contrario. La salud pública en todo México, tiene una amplia connotación social y democrática, el Gobierno de la República viene haciendo más con menos, pero en un sentido más profundo, apunto hacia nuestra emocionalidad y las eventuales causas de los padecimientos orgánicos y también mentales.



Desafortunadamente es un tiempo complicado en el cual estamos viviendo, y quienes más falta nos hacen, son los psiquiatras, psicólogos, terapeutas, y mejores dirigentes de la fe, que sí los hay, pero la proporcionalidad demográfica y el acceso a los servicios de salud, e incluso servicios de asistencia espiritual, para mucha gente aún quedan lejos.



Hay organizaciones auxiliares, tal como A.A., N.A., y los diversos credos que tratan de formar individuos mucho mayormente conscientes de su capacidad de cambio positivo, amplificando las medidas correctivas para lograr una sociedad más cohesionada, donde le violencia familiar y las adicciones sean controladas y repelidas al mismo tiempo.



Nuestros retos son múltiples, pero sólo se cambia a favor en la medida de la voluntad de los propios individuos, ya que al percibir una mayor ansiedad, depresión, angustia, miedo, incertidumbre y demás, bien se hace necesario amortiguar las vibraciones negativas en derredor de nuestras vidas, pero nunca olvidando que se parte desde adentro de nosotros hacia el verdadero cambio positivo, el cual no será permanente, si no adecuable a nuestras propias normas y circunstancias de vida, requerimiento y tratamiento de casos individualizados.



Celebro el que los cigarrillos estén más regulados, y no expuestos a la vista de todos, además que los programas en general en cuanto a la prevención de las adicciones están funcionando como un eco de advertencia para todos. El muy permisivo alcohol se vende en cualquier parte, pero no sería bueno el crear una ley más estricta en cuanto al mismo, desafortunadamente es lo prohibido aquello que más se busca.



El recurso más valioso es lo que doy en llamar “salud integral”, ya que engloba un esfuerzo por tener higiene mental, equilibrio económico, mejoramiento del ambiente familiar, y entendimiento entre las diversas partes involucradas dentro de toda sociedad. Lo cual inevitablemente toca a la política de Estado, al mejoramiento en el trato a los ciudadanos, trabajadores, desempleados, sub empleados, y gente que en lo general conformamos la multiplicidad y la pluriculturalidad de aquellos que nos decimos ser mexicanos, seamos hombres o mujeres, con nuestras diferencias esenciales en la formación de nuestras vidas.



Aquí en Xalapa se percibe apresuramiento por ejemplo en las formas de conducir vehículos automotores, y las mentadas motocicletas que las manejan en grado Kamikaze, pero una vez que se conduce con temeridad y a la ofensiva, muchos sabemos que el resultado será un accidente. Afrontemos con aplomo nuestros propios retos y responsabilidad social en las convivencias.