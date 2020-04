La dura carta de Dante

La carta que envió ayer el senador veracruzano Dante Delgado Rannauro al presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente es dura en las palabras, en esencia, expresa lo que piensan millones de mexicanos de su gobierno.

“México necesita que comiences a ser Presidente”, le dice al Ejecutivo federal en el texto de la misiva, en la que le pide que construya la unidad nacional con razón, sensatez y diálogo. Se refiere a las decisiones, o falta de éstas, en el ejercicio de su cargo. “Me preocupa demasiado que, en unos pocos meses, a más tardar un año, te des cuenta de que nuevamente te equivocaste.

Me angustia pensarlo porque para entonces las consecuencias serán, por mucho, las más graves en comparación con cualquiera de tus errores pasados. En 2006 sabías que te estabas equivocando, pero únicamente perdiste la Presidencia; en cambio, tus errores de 2020 habrán desbarrancado la economía y el aparato productivo del país”. Dante conoce bien a López Obrador, de hecho formó parte su círculo cercano, hasta que las diferencias políticas los separaron. Es un amplio comunicado del exgobernador de Veracruz, donde lo conmina a conciliar su proyecto con el sector productivo del país, para no abrir más heridas y, sobre todo, evitar terribles consecuencias para México por la pandemia del Covid-19.

“No puedes ignorar ni sacrificar la economía nacional”, le pide al cuestionar su propuesta de plan de rescate “que no es plan ni rescate”. El político oriundo de Córdoba expresa que no quería manifestar su posición hasta pasando al menos la primera parte del sexenio de Andrés Manuel, sin embargo, la situación actual lo obligó a hacerlo. “Aún es tiempo de que adviertas que llevas al país al precipicio, que rectifiques y tomes las decisiones que se esperan de un presidente sensato y responsable. Te convoco a que desempeñes el cargo con visión de grandeza.

Si aún tienes el respaldo de una parte de la población, ahora construye, con sentido social, la unidad nacional con las otras partes. Sólo así lograrás estar a la altura de los grandes momentos de la historia.

De lo contrario, no sólo vas a fracasar como lo hicieron los presidentes anteriores, sino que habrás logrado afianzar la tragedia de México”. Sin duda es oportuna la reflexión de un senador que, además de ser ciudadano, tiene amplio conocimiento del ejercicio de la función pública. ¿Atenderá ese llamado el presidente? Se duda, aunque podría hacerlo. De cualquier forma, esas palabras quedarán de testimonio del sentimiento que permea en una gran parte de la población mexicana, la que es reflexiva, no únicamente la del sector productivo.

IRRESPONSABLES ANTE EL COVID-19

Aunque es mejor que las personas se recluyan en sus casas, como recomiendan las autoridades sanitarias con el fin de frenar la curva de la pandemia del coronavirus, algunas por necesidades de trabajo deben viajar. Lo ideal, se insiste, es no exponerse ni exponer a otros a la enfermedad. Es su responsabilidad, pero también y con mayor razón, las empresas que prestan servicios al público, en este caso el transporte foráneo que ofrece ADO, deben asumir responsabilidades frente a posibles focos de contagio y no lo hacen.

Ayer comprobamos que en este servicio, en los accesos a las salas de espera no se ofrece gel antibacterial, y en los andenes no se respeta la recomendación de la sana distancia, tampoco hay gel desinfectante de manos, ni se exige o entrega a los pasajeros cubre-bocas, no hay aparatos que midan la temperatura de las personas para poder abordar las unidades y se ocupan todos los asientos disponibles, uno junto al otro.

En fin, esas unidades están convertidas en un potencial foco de contagio. A la empresa sólo le interesa obtener dinero, no la salud de los pasajeros, pero el colmo es que las autoridades sanitarias se muestran omisas frente a este claro incumplimiento de una medida sanitaria que debe cumplirse por todos, ciudadanos, empresas y oficinas públicas. ¿Qué pasa?

opedro2006@gmail.com