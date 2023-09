La educación en la Agenda 2030

Líderes del mundo se reunieron los días 18 y 19 de septiembre de este año en la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para deliberar sobre el futuro de la Agenda 2030 y movilizar apoyo para la adopción de un nuevo Pacto orientado a la acción en 2024. Cabe recordar que en septiembre de 2015, 193 países se comprometieron a “transformar nuestro mundo” adoptando una agenda transformadora, ambiciosa, integral, indivisible y universal.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en adelante la Agenda 2030) constituye una hoja de ruta conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas conexas que todos los países deberán alcanzar con el propósito de erradicar la pobreza, proteger al planeta y propiciar sociedades inclusivas, bajo el principio de no dejar a nadie atrás”, apunta Daniela Rocha González, integrante de MUxED y licenciada en Relaciones Internacionales del ITAM.

Ante estas consideraciones sobre la inequidad educativa hay algunas investigaciones que deberían tomarse en consideración para la acción en 2024. Carlos Muñoz Izquierdo, de la Universidad Iberoamericana, opina que: De acuerdo con varios sociólogos los sistemas educativos sólo han sido exitosos cuando se han propuesto educar a las élites y a otros sectores de la sociedad que tienen sus necesidades económicas resueltas, pero no lo han sido cuando han intentado ofrecer educación (especialmente de buena calidad) a los sectores mayoritarios de la sociedad. Desafortunadamente, México no se ha librado de este problema. En las condiciones que actualmente funciona el sistema educativo no es posible solucionar radicalmente el problema de las desigualdades educativas, sino el hecho de que la misma constatación subraya la urgencia de redoblar los esfuerzos (que en otras partes del mundo se están realizando) con la finalidad de generar alternativas que permitan satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes pertenecientes a las clases mayoritarias de la sociedad.

Al abordar el tema desde el ámbito de los estudios sociológicos, Emilio Blanco Bosco, autor de los “Límites de la escuela, educación, desigualdad y aprendizajes en México”, editado por El Colegio de México, comenta que: El problema de la calidad y la equidad de los aprendizajes en realidad no es un único problema, para abordarlo es necesario descomponerlo en otros problemas. Al preguntarse por los factores que inciden en el nivel de aprendizaje que logra un alumno comprender, lo lleva a muchas preguntas: ¿Cuál es el peso de las características familiares e individuales del alumno, de las condiciones en las que vive, del que encuentra en su entorno? ¿Cómo inciden su motivación, sus disposiciones, su trayectoria escolar anterior y sus prácticas en el presente? ¿Qué capacidad de incidir en los aprendizajes tienen las escuelas, y a través de qué tipo de estructuras, formas de organización y prácticas? ¿Cuáles son los factores escolares más relevantes para explicar los aprendizajes? ¿Tienen estos factores la misma incidencia en todos los contextos sociales y para todos los estudiantes? ¿Es posible que las escuelas incidan en la forma en que se procesan las desigualdades sociales heredadas por los alumnos?

“El eje central de estas reflexiones es la profunda y persistente desigualdad social existente en México, y las consecuencias en términos de estructuración de las desigualdades educativas frente a estas condiciones de desigualdad”, expone Emilio Blanco Bosco y se pregunta: ¿Es realista pretender una mejora en la calidad y la equidad de los aprendizajes sin mejorar las condiciones de vida de la población sumergida en la pobreza? ¿Es honesto prometer una mejora de las condiciones de vida basada en la educación, como palanca milagrosa, sin modificar una estructura social que no solo distribuye de manera injusta las oportunidades de aprender, sino también las oportunidades de recibir una educación de calidad, y más aún de capitalizar esta educación? ¿Se puede hablar de una reforma educativa que no pase por una reestructuración profunda de la distribución del bienestar?

Hay un dilema para cumplir la Agenda 2030 en México. Se llega a medio camino del plazo establecido para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable, entre ellos la educación. Como expresa Rocha González hay una oportunidad de oro y retos significativos. Estamos ante una disyuntiva: continuar por la senda emprendida o replantear la trayectoria. A principios de 2021, la Agenda 2030 tuvo lugar una ruptura importante en la lógica institucional impulsada hasta la fecha. Tras la desaparición de la Jefatura de Oficina de la Presidencia de la República, el Secretariado Ejecutivo de dicha Agenda se trasladó a la Secretaría de Economía, lo que constituye en sí mismo una contradicción a la indivisibilidad de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económico y ambiental). Dicho Secretariado se distancia de facto de la Estrategia Nacional vigente.

Daniela Rocha González considera que desde 2016 han sido numerosas y relevantes las medidas emprendidas para impulsar la implementación del ODS 4 en México, entre las que destaca la alineación de los principales instrumentos de planeación nacional de corto, mediano y largo plazos con los demás ODS, así como el establecimiento de puntos de referencia nacionales (2025 y 2030) para indicadores estratégicos que permitan promover la incorporación de los principios y metas de la Agenda 2030 en los programas presupuestarios. Sin embargo, y a pesar de los avances, queda mucho por hacer. La SEP no cuenta con una visión de conjunto ni con un mecanismo de coordinación que permita al sector avanzar de manera organizada, coherente y colectiva en la implementación de una educación de calidad y mejorar las condiciones de vida de la población sumergida en la pobreza. Urge entonces construir un proyecto de trabajo sectorial común, viable y concreto alineado a la visión nacional.