“LA EDUCACIÓN EN MÉXICO”

Hace unos días, vi una película que en principio no me era llamativa en la cartelera, tanto por su título, como por su intérprete, pero tras algunos comentarios me animé a asistir y me dejó un principio un buen sabor de boca por la actuación, la escenografía y el tema, dejándome reflexionar sobre cómo está la educación en nuestro país y principalmente la educación básica que en principio debiera sentar las bases del conocimiento para el futuro.

La película Radical interpretada por Eugenio Derbez, que muestra el panorama de las escuelas públicas en pequeñas poblaciones o colonias marginadas, pero que al final dibuja la situación de la mayoría de las escuelas en nuestro país.

La trama se desarrolla en una escuela de una zona humilde, a la que llega un maestro con ideas novedosas de enseñanza, lleno de entusiasmo por modificar los sistemas tradicionales y sin los vicios que se viven en las aulas, entre ellos, maestros sin vocación o que han perdido el ánimo de enseñar a los niños a su cargo.

Las trampas para obtener medianas o precarias notas del avance en la evaluación de la llamadas pruebas enlace y lo peor, la falta de interés por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno para mejorar el nivel educativo y dotar a los planteles de todos los medios físicos y tecnológicos para cumplir con el mínimo de los requerimientos para cumplir con los programas educativos.

Mostrándose en la película, como las autoridades educativas y los gobernantes se quedan con recursos destinados para mejoras en los edificios y dotación de equipo educativo.

Si bien es una historia fílmica, se basa en hechos reales, aunque el final se puede decir es un final feliz, la realidad en la vida diaria es que los alumnos de muchos de esos planteles egresan con un nivel de conocimientos y preparación muy precarios que se van rezagando conforme avanzan los grados a lo largo de la educación básica dejando importantes huecos y fallas que se repiten y agravan en los alumnos que logran educación media superior e incluso en la superior, arrastrando deficiencias en la ortografía, dominio de matemáticas básicas y ya no digamos en el conocimiento de otras materias como historia, geografía, biología, etc.

Razón por la cual no podemos llegar a ser competitivos contra otros países del segundo o primer mundo y si a eso le agregamos que se han dejado los libros de texto gratuitos anteriores y se han impuesto nuevos libros llenos de errores, tendenciosos a ideologías comunistoides y a llenar las mentes infantiles de ideologías de género no acordes con las costumbres familiares creencias religiosas y características étnicas y sociales, intentando domesticar la mente infantil para mantener niveles de ignorancia.

Todo ello nos lleva a una diversificación de clases, donde la educación rural es muy precaria comparada con la citadina oficial y sin punto de comparación con la educación privada, lo cual lleva a una gran diferencia de oportunidades para la vida futura, la obtención de empleos y finalmente en el crecimiento de nuestro país. Ojalá en breve cambie el sistema educativo en bien de la niñez.