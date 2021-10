La educación y la transformación

La educación —y así lo han dicho muchos autores a lo largo de las últimas décadas— es fundamental para la transformación de la sociedad, por ello la relevancia del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación que impulsa en todo el país el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Visionariamente, el mandatario nacional está pensando en la autonomía de los mexicanos, en independencia y libertad que significa la educación para un pueblo. No se trata, como en el pasado inmediato, tener a un pueblo controlado, dormido, en la ignorancia, para que sea presa de la manipulación. No, se trata de educar para evolucionar, educar para volar, educar para transformar. En Boca del Río, el pasado viernes 22 de octubre la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pusieron en marcha en la entidad veracruzana este programa visionario en el que participan el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), las y los directores estatales del organismo y las subsecretarías de Educación Básica, Media Superior y Superior. Este programa, bien lo dijo la titular de la SEP, es una respuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplir el objetivo de servir a los demás, especialmente a los más necesitados, y fortalecer la calidad educativa. Por ello, enfatizó, es indispensable que las autoridades educativas, federal y locales, así como los servidores públicos del sector, reflexionen, analicen y cuestionen respecto a lo que hace falta para ofrecer una mejor educación a la población. Así, este proyecto se sustenta en los cuatro ejes fundamentales de la política educativa del gobierno federal: la formación y capacitación docente; la revisión y el fortalecimiento de los contenidos, planes y programas de estudio; la atención a la infraestructura escolar, a través del programa La Escuela es nuestra, y la entrega de apoyos con el programa de becas para el Bienestar, para combatir la deserción escolar. A su vez, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez refrendó el compromiso de Veracruz con esta cruzada por la educación y dijo que en los últimos 3 años, más de 50 mil veracruzanos han salido de esta condición adversa de analfabetismo. “Desde su inicio la administración tuvo claro este panorama y la prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador por atender a los más pobres, y es ahí donde existe el gran índice de analfabetismo”, dijo, comentando que por ello lanzó en 2019 la campaña Aprendo a Leer y Escribir integrando a becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y que sirvió de referente para la estrategia nacional. “Hoy podemos decir que más de 50 mil personas salieron del rezago educativo; es un avance, pero no suficiente aún”, pues aseveró que nuestra entidad es de las cuatro con más analfabetismo, citando datos reveladores: 517 mil 798 personas de 15 años y más no saben leer y escribir; de éstas, 138 mil 932 son hablantes de lengua indígena. El reto para Veracruz es muy grande, pero autoridades estatales y federales no tienen miedo. Saben que con estrategia, recursos y dedicación se puede ir abatiendo este rezago, como se ha hecho en estos tres primeros años de gobierno.