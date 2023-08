La educación y los libros de texto

Vaya polémica ha desatado la noticia de la difusión de los nuevos libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024. Mis comentarios de esta columna se verterán en el ámbito de mi competencia: los derechos humanos, pero no crea estimada audiencia lectora que no me ocupa el contenido académico de los mismos, como docente de nivel bachillerato, de docente de la UPAV y trabajador en el sector educativo, estoy a favor de una educación calidad pero también considero otros aspectos correlacionados en el desarrollo de habilidades del estudiantado que sean acordes a una evolución social que ha sobre rebasado la realidad del sector educativo no solo en México, a nivel mundial.

No se trata de que esté de acuerdo conmigo, mi obligación es darle a conocer que las adecuaciones de los libros de texto están bajo el marco legal y constitucional, le explico cómo: en el Art. 3° Constitucional párrafo 2 “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”, párrafo 3 “la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”, párrafo 11 “los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género”, “las lenguas indígenas de nuestro país”, “la educación sexual y reproductiva… entre otras”.

Pero también en el mismo artículo en el párrafo 12 apartado I hace énfasis que, “garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa” y en el párrafo 13 apartado II, “el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios” y el párrafo 16 inciso c, “contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Como podemos apreciar, no hay inclusión forzada ni la existencia de la ideología de género, mucho menos generaciones de cristal como lo han hecho ver los grupos antiderechos asociados a partidos políticos y diferentes religiones, como ya lo he explicado en publicaciones anteriores.

Las sociedades de padres de familia -hasta en el titulo hay patriarcado, no solo porque excluyen a las mujeres, también por madres que tienen el machismo introyectado masculinizando posturas erróneas- han utilizado un discurso de confusión que dice: con los niños, no; qué frase tan agresiva desde el adulto centrismo negando el libre desarrollo de la personalidad dejando de lado el interés superior de la niñez, cuando la Encuesta Nacional Contra la Discriminación 2022 señala que la primera institución social que discrimina por orientación sexual y/o expresión de identidad de género, es la familia natural.

Estoy de acuerdo en la revisión de los libros de texto sí tienen fallas de contenido académico, pero en lo que no estoy de acuerdo es que se dé un retroceso en el avance de los derechos humanos de todas las personas.

*Maestro. Activista.