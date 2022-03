La elección extraordinaria de Veracruz

¿Se pueden considerar las elecciones extraordinarias de Veracruz como una derrota para Morena?; no necesariamente, aunque el partido apenas logró el 20 por ciento de los votos totales y ganó sólo una de las cuatro presidencias municipales en disputa, con un candidato del Partido del Trabajo.

La de este domingo 27 de marzo no fue una buena jornada para el partido en el poder, rebasado por su hermano menor, el PT.

Al PRD le funcionó la estrategia de concentrar sus baterías sólo en un municipio, Chiconamel, donde Alejandro Sánchez Franco triunfó de forma contundente, con el 42 por ciento de los votos totales, en tanto que Podemos, partido que perdió su registro en las elecciones de 2021, triunfó en Tlacotepec de Mejía.

Para el anecdotario queda la victoria del abanderado del Partido del Trabajo a la alcaldía de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco, quien está preso en Tuxpan, acusado por el delito de ultrajes a la autoridad.

Pasiano Rueda ganó la elección por segunda vez; triunfó en la contienda de 2021 que fue anulada; y una vez más en la extraordinaria de este domingo, con más sufragios incluso.

En cuanto al PAN y PRI no hay mucho qué decir, dado que su participación fue más bien testimonial; el Movimiento Ciudadano, por su parte, no tuvo más ni menos de lo que se esperaba: no ganó ningún Ayuntamiento, y se ubicó en el 7.5 por ciento de la votación total.

Paradójico: los partidos políticos locales que desaparecieron no tuvieron una mala jornada; además del triunfo de Podemos en Tlacotepec, tanto Unidad Ciudadana como el Cardenista se ubicaron arriba de los 5 puntos porcentuales.

La elección extraordinaria no podría considerarse una derrota para Morena, dado que aunque no sean el mismo partido, la alianza con el PT dejó como saldo dos alcaldías y casi el 57 por ciento de los votos totales. En pocas palabras, la suma de todos los partidos opositores no alcanza para igualar el número de sufragios obtenidos por Morena-PT.

Otro punto a considerar: esos cuatro municipios que tuvieron elección extraordinaria son lugares muy pequeños; entre todos suman poco más de 33 mil 700 ciudadanos en la lista nominal, lo cual representa mucho menos del uno por ciento del padrón estatal, que es de casi 6 millones de ciudadanos.

No hay que olvidar que la elección extraordinaria de este domingo es parte del proceso electoral 2021, en el que Morena y aliados obtuvieron 105 de los 212 ayuntamientos en disputa: 69 de la coalición Morena-PVEM-PT; 10 del Verde; 6 del PT; y 18 del Movimiento en solitario, además de los 2 municipios que lograron en la extraordinaria, de tal manera que si se analiza el resultado en conjunto, no es un descalabro, sino una victoria clara de la 4T en Veracruz.

Adrián Chávez, portero que brillara en el futbol mexicano con equipos como América, Necaxa, Cruz Azul y UNAM (donde colgó los botines), estará este jueves 31 de marzo en Altotonga, donde participará en el Foro Ciudadano organizado por el ayuntamiento que encabeza Juan Ignacio Morales, en el marco del Plan de Desarrollo.

El ex arquero mexicano, parte de la selección nacional que participó en el Mundial de Futbol de Estados Unidos 1994, estará en el citado municipio, en el Gimnasio Municipal, donde compartirá sus experiencias en materia deportiva; es considerado por los fanáticos del América como una leyenda del equipo y como jugador tuvo una larga trayectoria (Atlético Español, Necaxa, León, América, Atlético Celaya, Cruz Azul y Universidad Nacional).

