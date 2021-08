La envidia enfermedad que mata

Dice un adagio popular; pegando y luego sobando, también dicen por ahí que la verdad no peca pero incomoda. Así es mi querido lector, la humanidad cada día está más decadente, los valores y la educación se han perdido, porque la envidia pudre el alma y destruye a las personas.

Según los especialistas en el tema, dicen que el ego es el conjunto de máscaras que crea el individuo, basándose en lo que digan los demás, necesitas que te quieran, necesitas llamar la atención, necesitas tener la razón siempre y te pones furiosa o furioso ante las críticas, estas personas solo buscan el exterior y creen que no tienen errores, su conciencia no es más que una ilusión y teatro, construido por él o ella misma. Siempre sentirás miedo a todo, incluso crees que eres víctima, el ego siempre será una falacia.

La envidia en latín (invidia), es considerado por el cristianismo como un pecado capital y no se refiere a la magnitud del pecado, si no que da origen a otros pecados y rompe con el amor a tu próximo. Es un deseo insaciable, sin embargo la envida se caracteriza no solo en desear, si no también causar un daño, un mal a la persona que se le envidia y por lo general es desear algo que alguien más tiene y que perciben que a ellos les hace falta, por lo consiguiente, desean el mal al prójimo.

La envidia es un sinónimo de inferioridad que te aleja de tus amistades, es querer lo que otros tienen, la envidia tiende a crecer cuando se alimenta, te hace desdichado y crecerás con sentimientos llenos de frustración, la envidia destruye y contamina todo.

Hoy en día las mujeres son envidiadas por nacer mujer, los hombres que envidian el sexo femenino, la misoginia en los machos es desastrosa, ya que son educados para creer que las mujeres son inferiores, y los estudiosos en el tema aclaran que los hombres también sienten envidia por las mujeres, ya que los éxitos de ellos les provoca inseguridad y se sienten afectados en su masculinidad y lastiman su ego.

La persona envidiosa, tiene habilidades para manipular y siempre cuando te le pongas enfrente será hipócrita, te dará una sonrisa y una cara amable, pero cuando le des la espalda rajara contra ti, te hará caras de coraje y molestia, siempre hablara a tus espaldas, aunque de frente te saludara de beso, al que yo le llamo “beso de judas”, cuando una persona habla de ti, inventa cosas de ti y tú nunca le has hecho nada, eso se llama envidia, “le quedaste grande”, se siente inferior a ti, envidia algo de ti, sueña y quiere parecerse a ti, se quiere vestir igual a ti, quiere tener los mismos amigos que tú, quiere hacer las mismas actividades y/o trabajos que tú haces, imitara todo de ti.

Cuando estén en un grupo de amigos el envidioso tratara sigilosamente de cambiar la imagen buena y positiva con los amigos, amistades, hablara negativamente de ti, pero frente a ti será mustio o mustia, y en tu ausencia, el envidioso soltara su lengua llena de veneno.

