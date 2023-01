La escena de los magos

Muchos estudiosos ven en este relato sólo una fábula con la que se trata de narrar no un hecho histórico, sino de explicar que Jesús viene a salvar a todas las naciones y no sólo al pueblo judío. La sagrada Escritura no sostiene que sean tres, ni tampoco que sean reyes o que sean magos porque realicen actos de magia. Pero, los datos que este relato nos ofrece son suficientes para considerar este episodio como histórico y con elaboración de sentido y alcance teológico.



Lo más probable es que el origen de la palabra mago signifique grande, ilustre. En total oposición al concepto moderno de magia. En el origen estos magos formaban una casta sacerdotal muy respetada, ocupados de varias situaciones como las ciencias naturales, la medicina, la astrología y el culto religioso. Algunos señalan su prestigio en la resolución de los problemas del estado. Sabemos que venían del Oriente, y para los judíos el Oriente es todo lo que quedaba más allá del Jordán. Algunos los hacen provenir de Arabia pues el incienso y la mirra eran productos arábigos.



Estos personajes se pusieron en camino, pero la razón por la que tomaron la marcha es bastante simpática: vieron una estrella. Los estudiosos debaten si esto pudo ser histórico o si se trata de nuevo de una narración simbólica. Aquí resulta impresionante, más que el debate de la estrella y su extraño movimiento, el hecho que estos buscadores se pusieran en camino llenos de esperanza, con una pasión grande que los hizo vencer las distancia y riesgos del camino. Juan Crisóstomo afirma: no se pusieron en camino porque habían visto una estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en camino.



Realmente toda la mística que esconde la narración de la visita de los magos, que se reconoce como Epifanía, es decir, la gran manifestación de Dios al género humano es bellísima. Las conclusiones tan emocionantes que los estudiosos han ofrecido al respecto son impresionantes. Pero, los cristianos cruzamos la línea de las posturas y los razonamientos y nos sentimos muy tocados por esta noble escena que se puede resumir como la postración de la ciencia ante el Mesías. Que nunca nos falten estrellas que nos guíen hasta el Señor donde podamos rendirnos con los más preciados tesoros nuestros.



Sabemos que venían del Oriente, y para los judíos el Oriente es todo lo que quedaba más allá del Jordán.