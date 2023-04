Cuando confluyen los intereses solidarios del orden social, cultural, económico y político de padres de familia, maestros, autoridades federales, estatales y municipales la educación puede tener logros increíbles. Este es el caso de la Escuela Esfuerzo Obrero originalmente llamada Escuela América de Santa Rosa que en la tercera década del siglo XX se la concibió e dio inicio su construcción como lo registra el historiador Bernardo García en Cuadernos del Museo Comunitario de Ciudad Mendoza, Veracruz: I.



Resultado de un “singular experimento social del sindicato, (de la fábrica textil propiedad de la Compañía Industrial Veracruzana) que aquí como en el resto del Valle de Orizaba, devino en organizador de la vida de los pueblos fabriles. Santa Rosa vivió uno de los periodos más creativos y dinámicos de su secular existencia, y al igual que el vecino Río Blanco dejó de ser un pueblo de compañía -company Town en inglés- y se transformó en una comunidad sindical: -Union Town-. Es decir, las compañías industriales dejaron de tener la injerencia, y hasta el control, que tenían sobre los pueblos y éstos pasaron al dominio de los sindicatos, que también conquistaron los ayuntamientos desde 1917 y no los soltaron sino hasta hace pocos años”.



Los proyectos de cambio social no eran grandiosos, pero tampoco vagos. Eran muy concretos y además integrales – como lo ha señalado Manuel Reyna en la “CROM y la CSUM en la industria textil:1928-1932” y lo ha confirmado Ana Laura Delgado en “El Sindicato de Santa Rosa y el movimiento obrero en Orizaba”, en tanto cubrían objetivos sociales y económicos que recreativos o educativos. Todo siempre con el afán de conseguir el beneficio material como el moral- solía decirse entonces-, de las comunidades obreras, apunta Bernardo García. Los obreros inmigrantes “hicieron suyo el territorio, que ocupaban desde varios años atrás, cuando comenzaron a establecerse. Al agruparse como colonos, cotizar para reunir el dinero del enganche de los terrenos en que fincaron sus casas… iban transformando a Santa Rosa en su hogar, en su nueva patria chica […] Este período puede definirse sin duda como uno de los más ricos en iniciativa y realizaciones en la historia de los pueblos textiles de la región”.



El autor de la Escuela Esfuerzo Obrero rememora a Vicente Lombardo Toledano-sindicalista, político y filósofo mexicano- quien conoció de cerca las experiencias sociales orizabeñas y dijo “El sindicato es el eje de la producción, no el obrero individual, ese solo hecho revela ya un sentimiento de responsabilidad importante; pero el sindicato es, ante todo, el eje de la vida obrera en sus diversas manifestaciones. De él dependen muchas instituciones organizadas para el beneficio moral y material de los trabajadores, entre otros […] el Kindergarten para los hijos de sus miembros, la escuela primaria, la escuela para adultos, las orquestas y las bandas de música. El sindicato de Santa Rosa está construyendo de su peculio la Escuela América, que costará medio millón de pesos […]. No era fortuito que Lombardo Toledano se refiriera de manera particular al proyecto de la Escuela América, pues precisamente los programas más importantes, de mayor envergadura, estaban en relación con la educación”.



Esta institución, cuya construcción inició en 1927 con aportaciones permanentes de los obreros con sus cuotas, los gobiernos federal y estatal, el comercio local, la Compañía Industrial Veracruzana y algunos particulares fue entregada parcialmente en 1930. Alumnos y profesores que laboraban en el improvisado Centro Primario Obrero Federal Escuela América ocuparon el nuevo recinto educativo. Además de atender el programa escolar vigente con la escuela activa que pregonaba la “escuela acción”, importante fue la decisión del sindicato para ampliar los cursos que ya se daban de herrería, hojalatería, mecánica, carpintería y pequeñas industrias.



En 1934 la institución pasó a control del estado, se cambió la planta docente, ahora con egresados de la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen. Entre ellos estaban Raúl Contreras Ferto, Miguel Bustos Cerecedo y Carlos Bustos Cerecedo, quienes influyeron en la idea de la creación de la escuela secundaria. En 1935 iniciaron los cursos del nivel secundario; los alumnos fueron los egresados de la primaria y jóvenes trabajadores de la fábrica. Al acto concurrió el profesor Gabriel Lucio, director general de Educación del estado. El sindicato acotó la acción de los nuevos docentes debido a la estrecha vigilancia que ejerció sobre ellos. En 1938 se dio por concluida la obra y la secundaria obtuvo el reconocimiento oficial por parte del Departamento Universitario.



Un nuevo rumbo toma la Escuela América, a partir de los años 50', Santa Rosa cambió su nombre por Ciudad Mendoza en honor al revolucionario maderista Camerino Z. Mendoza. Los mendocinos vivieron un proceso de “auge constructivo” impulsado por el sindicato de la fábrica Santa Rosa y su dirigente Eucario León, cercano al presidente Miguel Alemán Valdés y don Adolfo Ruiz Cortines, fue quien impulsó junto con los docentes y padres de familia la renovación material de la escuela, la cual se reinauguró el 8 de diciembre de 1956. Los obreros con su cooperación que iniciaron en 1930 entregaron en los años cincuenta a la población, docentes y alumnos una nueva escuela, llamada Esfuerzo Obrero.



Si esos años a los que ha hecho mención Bernardo García "fueron de gran pujanza, de progreso, como se decía en los discursos, no solo se debió a la disposición activa de los enérgicos dirigentes locales, sino en gran medida a la vitalidad de los pobladores, quienes mostraron sobrada energía para apoyar los más diversos proyectos o para encabezarlos autogestionariamente. Este período puede definirse, sin duda, como uno de los más ricos en iniciativa y realizaciones en la historia de los pueblos textiles de la región” El esfuerzo de los trabajadores, contribuyó a la permanente renovación de la escuela, de ahí su nombre 'Esfuerzo Obrero', “un nombre que ahora parece sonar anacrónico, no solo por lo mucho que ha cambiado el mundo, sino porque se trata de dos palabras que juntas, han sido muy gastadas por la demagogia y el reiterado uso inadecuado que se ha hecho de ellas. Pero si nos vamos a los hechos históricos, en este caso particular no estuvo mal elegida la nueva denominación para ese edificio, al cual Adolfo Ruiz Cortines llamaría: el monumento que los obreros levantaron a la educación”, concluye el autor de La Escuela Esfuerzo Obrero.