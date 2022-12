La espiritualidad del adviento es bellísima y muy clara. Se cimenta sobre cuatro grandes pilares. El primero de ellos es una dinámica de atención. San Pablo lo dice de manera muy elocuente: es hora de despertar del sueño. Toda espiritualidad consiste en atención, vigilancia. Quien no está en vela, es decir, quien está dormido no puede velar, vigilar, estar

atento. La espiritualidad del adviento consiste en abrir los ojos y mirar con atención.

Mirarme y descubrir qué tan listo estoy para la llegada del Señor. Es dejar que Dios nos conceda la gracia de estar atentos, construyendo nuestra arca. El segundo pilar es la dinámica del perdón. Lleva a reconocer que el amor de Dios ha sido tan grande y derrochador conmigo y que mi respuesta no ha sido la mejor, que no he sabido estar a la altura. Por eso, mirándome como el Señor me mira y dejándome encontrar por Él, que es un torrente de aguas limpias, le suplico el perdón. Cuando Dios concede su misericordia, nos ofrece la luz que necesitamos para poder enderezar nuestros caminos, hacer rectos los senderos y ver al Salvador, esa es la consecuencia y el deseo de toda espiritualidad: ver al Salvador como un amigo, construyendo la historia, que nos sale al paso siempre y en cada circunstancia.

El tercer pilar nos pone de cara a los demás, especialmente a los más indefensos, nos hace responsables y colaboradores en favor de los pobres para tenderles la mano, en favor de los ciegos para ayudarlos a ver, en favor de los cojos para ayudarlos a caminar, en favor de los que van muriendo para comunicarles la vida. Es vivir según el modo y el estilo de Jesús. En

paz, solidaridad y justicia con los otros.

Por último, el cuarto pilar nos enseña la importancia de escuchar la voz del Señor, que es la voz más clara y fuerte, que nos pone en marcha, que nos hace superar los temores y nos coloca de cara a la vida, actuando con decisión y ternura, con fortaleza y valentía. La vida en el Espíritu a la que nos traslada el adviento es una aventura formidable. Estas son las

notas de la espiritualidad que la Iglesia nos presenta al comenzar el año litúrgico, como una actitud programática para todo el año, pues siempre estamos a la espera del Señor que nos viene a nuestro encuentro en lo cotidiano de la vida.