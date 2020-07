La expulsión de Héctor Yunes

En el PAN, PRI y MC hubo enojo contra sus diputados y alcaldes que votaron a favor de la reforma electoral que impulsó y aprobó Morena, en la Legislatura y en los cabildos, con el respaldo de un buen número de supuestos opositores.

Amohinados, amenazaron que iban a expulsar a muchos de sus militantes que traicionaron al no hacer caso a las órdenes de no dejar pasar la reforma… pero tal parece que han tenido que comerse su enojo. Sí hubo algunas expulsiones, pero, se sabe ahora, no todas las que pretendían, pues la espada la tenían muy filosa. Movimiento Ciudadano expulsó a quien era su diputado, Alexis Sánchez; el PRI corrió de sus filas a Antonio García Reyes, quien llegó al Congreso a la muerte del propietario de la curul, Juan Carlos Molina Palacios (dicho sea de paso, pasan y pasan los meses y su crimen no es esclarecido), y el PAN dijo que expulsó a Rodrigo García Escalante, pero que se sepa el diputado por Pánuco no era militante y además él renunció a la bancada panista; sobre los alcaldes del PAN que serían sacados del blanquiazul, unos veinte… pues nos comentan que el proceso todavía sigue, a ver si no se les olvida.

No es sencillo eso de las expulsiones, para empezar los partidos en mención ya no cuentan con la fuerza de antes y si hacen una razzia de todos los que tienen cargo y coquetean o apoyan a los de Morena corren el riesgo de quedarse con muy poquitos.

Mejor tenerlos cerca que abiertamente en los brazos de los morenistas, han de pensar.

Lo cierto es que con relación a los ediles que votaron en sus cabildos a favor de la reforma les aceptan el atenuante de que fueron amenazados con auditorías y restringirles al mínimo los recursos. Mmmm, pero llegado el momento les aplicarán la misma para que apoyen a los candidatos de Morena ¿o no?

Pero de que caló en el PRI eso de que sus legisladores afines votaran a favor de la iniciativa de Morena, les caló. ¿A qué nivel?, pues dicen que la directiva que encabeza Marlon Ramírez estuvo a muy poco de expulsar a… ¡Héctor Yunes Landa!

Al vocero del PRI le achacan —él niega rotundamente eso— el voto a favor de García Reyes y de su hija Andrea Yunes. Hay quienes juran que algunos personajes priistas hicieron ver la conveniencia de no expulsarlo y pesó su opinión. Uno de esos opinantes, nos cuentan, fue el exalcalde de Acapulco, exdiputado federal, exgobernador de Guerrero, expresidente del PRI y actual senador, René Juárez Cisneros.

¿Cómo la ven, qué les parece?





La SEV había pedido acelerar el ritmo a inspectores, supervisores, directores, maestros y demás involucrados en las escuelas de educación básica para arrancar clases en forma virtual el 10 de agosto, pero esta semana metió freno, como se lo dio a conocer Diario de Xalapa.

El lunes la SEP marcará la línea y se sabrá bien a bien fecha y condiciones. Es muy complicado esto del regreso a clases, pues ahora está más que visto que un buen porcentaje de alumnos no cuentan con internet ni computadoras y no hablamos de niños y jóvenes de zonas indígenas, no, en las mismas ciudades hay muchos en iguales condiciones.

Se nos dice también que los cuadernillos de apoyo no alcanzan para todos los que lo necesitan y los libros… bueno, los libros dicen que ya están en las bodegas y a ver si esta vez, por primera ocasión, dejan de ser negocio para algunos.