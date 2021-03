La falacia escondida

La celebración del Día de la Mujer es un asunto que merece una atención especial y delicada.

¿Qué es lo bueno de esa celebración?, lo bueno de la celebración del Día de la Mujer es el reconocimiento generalizado hacia la mujer que hacemos todos, como sociedad. Es reconocimiento porque la grandeza de la mujer está en ella. No es un atributo que se les conceda de manera internacional por un solo día, para cambiar de actitud el resto del año.

Lo que hacemos ese día es detenernos para reconocer la grandeza de la mujer por el hecho de su existencia. Les reconocemos la grandeza que ellas tienen. No les concedemos nada. Reconocemos su grandeza y nos llenamos de alegría por todo lo que ellas, en su diferencia natural, ofrecen en favor del mundo y en beneficio de la sociedad.

La segunda cuestión muy positiva que hacemos, cada 8 de marzo, es reconocer que, por desgracia, en nuestro país hay muchas mujeres que sufren, que atraviesan situaciones muy duras y difíciles en su vida diaria. Niñas que crecen con la educación negada, que no tienen oportunidad de estudiar, de superarse. Jóvenes que sufren excluidas por muchas razones en sus comunidades, obligadas a casarse por pacto de sus padres y no por libre elección de ellas. Jóvenes abusadas de muchas maneras, muchas de las cuales tienen que ejercer la responsabilidad de madres apenas entradas en la juventud. Madres solas, que tienen que sacar adelante a sus hijos a como dé lugar, luchando su batalla muchas veces solas. Otras, engañadas y utilizadas por los sistemas que las utilizan como imagen para perpetuar su demagogia. Mujeres enfermas, víctimas del colapso en los sistemas de salud que no les ofrecen de manera responsable una atención que toque de manera clara y contundente su situación. Mujeres que enfrentan la desgracia de esperar con angustia el parte médico que les conceda esperanza de recuperación de sus enfermos.

Hay muchas mujeres que sufren en nuestro país. Para ellas también es el Día de la Mujer. Y, por desgracia, muchas veces son las que menos volteamos a mirar, cegados por las falacias que este día se promueven y se defienden descaradamente.

Reconocemos a las mujeres siempre, no un solo día, sino cada día de nuestra existencia. Les agradecemos su presencia que nos llama al amor y a la fortaleza. Las celebramos haciendo todos los votos y empeñándonos decididamente para que nunca más se repitan escenarios de muerte y destrucción.