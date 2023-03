La falsa sororidad entre mujeres

Un tema lastimoso y delicado ya que todos y todas tocamos la violencia de género, pero nadie habla de la violencia entre las propias mujeres; es silenciosa, malévola, mezquina y brutal, y tan es así que mujeres matan a otras por celos, envidia, y no se tocan el corazón para acostarse con el novio o esposo de su amiga; muchas veces les quitan su hogar y hasta los hijos. Este tema lo tocaré con respeto, profesionalismo y ética. Se preguntarán, ¿ahora qué le pasa a Lex Femme, si siempre defiende a las mujeres? Aquí te lo explico.



Primero me consta y reconozco que no todas las mujeres somos o actuamos así, ya que las mujeres juntas, sororas y con un objetivo somos poderosas, pero sí muchas mujeres lastiman, hieren y matan a otra mujer por envidia, celos, odio, desprecio y discriminan a otra mujer; lo peor es que hablan mal y realizan violencia comunitaria, y eso sí nadie dice nada. En ocasiones provocan la muerte de su propia amiga o hermana.



Un ejemplo de ello es el caso de la niña Fátima. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, quien se llevó a la niña de la escuela y la entregó a su feminicida fue una mujer. El último caso lamentable es el de la profesora Verónica, de 35 años de edad, de Orizaba, quien trabajaba en el Centro de Atención Múltiple (CAM). Salió de su trabajo, abordó su auto de color gris, de momento se le acercó una mujer y le disparó en varias ocasiones; la feminicida huyó y hasta el momento hay un detenido. Este caso es un claro ejemplo de la falsa sororidad que tanto se reza.



¿Qué está pasando para que otra mujer se convierta en asesina o feminicida?, ¿dónde están todos esos discursos de sororidad y ayuda a otra mujer? ¿Existe un mal empoderamiento?; ambas cosas. Hoy en día, principalmente en todas las dependencias públicas, están dando cursos, conferencias, talleres, pláticas mal hechas y al aire, ya que los mismos toman algún cursillo de derechos humanos o género y ya se sienten expertos y los ponentes del año, sin tener el perfil ni el conocimiento. Un ejemplo de ello son los maestros; no contratan expertos o especialistas para dar esos temas tan delicados, ya que están legislados y hablamos de temas de violencia y muerte a mujeres, entre los maestros se dan un material, que ni ellos mismos lo entienden ni comprenden, donde solo cortan y pegan de santo Google, y pasa un mal empoderamiento negativo, por agarrados y codos no contratan a especialistas en el tema, quieren todo gratis y se escudan las dependencias públicas diciendo que no tienen dinero para pagar a expertos. ¿Dónde queda el recurso que tienen destinado para género?



La sororidad es un término latín que viene de sóror, que significa hermana, fraternidad, frater, hermano. El término sororidad es acuñado en el área de ciencias sociales para conceptualizar la necesidad de la creación de vínculos y alianzas naturales entre mujeres.



La sororidad es un poderoso pacto de mujeres, de solidaridad y apoyo al crecimiento personal y al desarrollo profesional de las mujeres, es una hermandad femenina que busca construir lazos de respeto, fraternidad, unión y admiración entre el propio género femenino.



lexfemme.12@hotmail.com