La familia de migrantes

Es así que, cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo, de pronto -sin carnaval ni comparsa-, comenzó a llamar la atención el asunto sobre “los nacimientos”. En principio no era clara la esencia del asunto, hasta que poco a poco se comenzó a esclarecer el origen de esta petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se reclamaba la inconstitucionalidad de la colocación de estas representaciones del nacimiento de Jesucristo.

El argumento fundamental descansa en la idea de que, con la colocación de estas representaciones se está violando la libertad religiosa, la laicidad del Estado y los principios de igualdad y no discriminación. De tal modo que, con la colocación de estas representaciones en los espacios públicos consideran que se daña la cultura, se rompen los derechos y se incurre en una estridente ilegalidad.

Para nadie es un secreto que nuestro país está viviendo una de sus peores crisis, igual que en los momentos más tormentosos de nuestra historia nacional. En este escenario, con esta realidad punzando por todos lados y en cada rincón, es interesante que algunos prefieran ocupar toda la fuerza del Estado para atacar la colocación de estas representaciones del nacimiento de Jesús. Realmente es más fácil entretenerse en cuestiones periféricas -pues es menor el esfuerzo realizado-, que ir al fondo de los problemas que, en realidad, golpean a los mexicanos; esos problemas que sí dañan nuestra cultura y que infringen todos los derechos y las garantías individuales. Esas sí son verdaderas ilegalidades a ojos vistas.

Ante este panorama desolador, se nos ofrece un horizonte que nos invita a realizar las cosas de otra manera, a echar la red del otro lado, a intentarlo de un modo distinto. Cuando la aberrante cultura de la muerte encuentra cabida por todos lados y llega a nuestras casas por los medios menos pensados, estos síntomas no son tan pequeños, son luces de alerta que nos llaman a tener mucho cuidado, a tomar distancia, a irnos con tiento. No podemos dejar que lo noble de nuestra cultura sea mutilado. No podemos permitirnos más, ese lujo costoso de permanecer indiferentes, como aburridos telespectadores a distancia, indigestados por tanto contenido. Esta realidad que nos estrangula nos exige despiertos y atentos. Este enojo por quitar la imagen de una sufrida familia de migrantes que no fue recibida por nadie, ¿por qué causará tanta incomodidad en nuestros días?, de qué es síntoma.