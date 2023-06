La figura paterna es ineludible

Fuiste alguien esencial en mi vida, eras un hombre de fuerte carácter, pero tenías la ternura de un niño, eras travieso y arrojado, arrogante al mismo tiempo, alto, delgado, ágil y fuerte. Hoy vienes a mi mente, con el colorido de la Xalapa del ayer, cuando me paseabas por verdes prados, o vagabundeábamos por las calles polvosas de otros pueblos, y nos hicimos amigos, a veces confidentes, en otras te buscaba y no te encontraba, pues eras inquieto y fugaz.



Saltaba de alegría cuando abrías la puerta de nuestro hogar por las tardes, impecable en tu vestir, de traje completo, corbata, y tú portafolio negro de cuero, y sin inhibiciones traías dos o tres gallinas cargando, huevos de rancho, y variabas en lo que nos querías dar.



Crecí junto a ti, tú me mostraste lo hermoso que es tener una familia enorme, e incluso me llamo igual que tú, excepto en el segundo apellido, tú eras César Augusto Roa López, al final yo soy Trejo. Eras un verdadero maestro en todo lo que aprendí de ti. Claro que no eras un hombre perfecto, y por ser rebelde a veces te señalaban; conocí a todos tus hermanos, y a la mayoría de tus primos, todos hombres formales de pies a cabeza, y tenían gustos antiguos, pero aprendí de todos ustedes lecciones muy valiosas.



Aquel día en que te marchaste para siempre, no pude derramar una sola lágrima, no lo hice, y no fue así ya que te habías purificado en las manos santas del calvario, de aquel dolor que purifica a toda alma sin excepción, entonces comprendí que tú martirio era supremo; antes y aún consciente hable contigo algunas de mis inconformidades, callado me escuchaste, y al final el silencio fue nuestro adiós, pero también nuestro pacto de amor entre padre e hijo. Bendito eres padre mío, porque vives en mí, en tus nietos, y en el espíritu de toda nuestra familia, y de la bella gente que siempre te valoró.



El máximo Padre está en los cielos, es una figura masculina, y somos tan atrevidos que acortamos la distancia con él al hablarle de tú, los usos y costumbres que aprendimos de nuestros papás, han hecho y formado nuestro criterio actual, así como también los abuelos, hombres a los que vi en su senectud, y quizá jamás pensé en que iba a crecer y proyectarme como un papá. El manual del padre excelente nunca ha existido, pero por sentido común uno da lo mejor que puede, y hoy que celebramos éste día seamos cordiales con ellos, vivos o no, ya que al final de cuentas los aportes morales, sentimentales, anecdóticos, de convivencias y demás, son un acervo de un valor incalculable en la conexión con la figura paterna y nuestra formación interna, la cual necesariamente se refleja en nuestras formas de ser, querer, pensar y actuar.



Hijos e hijas aprecian a su padre, para mí fue mi ídolo, e igualmente un compromiso preocupante cuando él no se sentía bien, ya que lo llevaba al médico, o manejaba su coche para ir a los lugares de su interés y desempeño laboral.



Es tan fuerte la figura paterna que los más grandes políticos han sabido manejarla casi a la perfección, y no hay que ir lejos para percatarnos de ello, Andrés Manuel López Obrador lo hace casi a la perfección, mucha gente lo defiende a capa y espada, él es un Pater Familias, una extensión quizá paternalista, pero también de una especie de caudillo que organiza a los miembros bajo su potestad de mando (alieni iuris), e igual que el Tata Lázaro Cárdenas, o de Adolfo López Mateos, fueron enormes imanes para toda la historia de nuestra patria.