La Fiscalía veracruzana y las mujeres

Esta semana, las y los diputados locales iniciamos con el ciclo de comparecencias de los organismos autónomos. La primera en acudir fue la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans, a quien a nombre del Grupo Legislativo del PRI le cuestioné la actuación de la dependencia a su cargo ante el número de delitos del que fueron víctimas las veracruzanas el año pasado.



Las cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad hace unos días presentaron datos muy relevantes: 2022 fue el año que más delitos contra la mujer se registraron, incluyendo feminicidios; 6 veces más que en 2015.



Lo peor es que parte de esta violencia se genere desde las propias instituciones, por eso en el PRI hemos dado puntual seguimiento a muchas quejas y denuncias que se han presentado por hostigamiento y acoso sexual y laboral dentro de la estructura del gobierno estatal. Ahora, que de nueva cuenta la Fiscal estuvo frente a frente con nosotros, le pregunté cuántos servidores públicos de la administración estatal han sido detenidos o al menos sancionados por estos delitos, ya que hay antecedentes de mujeres violentadas que han puesto sus denuncias ante la FGE y no sabemos que está haciendo al respecto.



Sobre los 68 feminicidios de veracruzanas, le pregunté a la fiscal su opinión sobre las oportunidades que significa tener un marco jurídico que coadyuve en las tareas de la FGE para abatir el feminicidio y otros delitos contra la mujer y si consideraba que la Ley Monse ofrecería esos beneficios, pues parte de nuestra labor como representantes populares para abonar a que exista un mejor trabajo, es el que cuenten con un marco jurídico que facilite su labor y que la ciudadanía tenga conocimiento que infringen la ley si hay alguna ayuda a un presunto feminicida o agresor contra las mujeres.



Sin embargo, hemos visto como en los últimos años se han multiplicado los delitos contra las mujeres y la ley debe ofrecer herramientas de apoyo para evitar conductas que sean contrarias a las víctimas de dichos delitos. Las respuestas de la servidora pública no fueron ninguna sorpresa, mucho menos un viso de que las cosas van a cambiar para bien para las veracruzanas.



Lo he dicho y lo reitero, que aun contra corriente, aun pese a Morena, tenemos que seguir trabajando para que niñas, jóvenes y mujeres estén seguras en este estado. Hace unos días conversaba con una periodista sobre la trascendencia del Protocolo Alba y como su adecuada difusión ayudaría a salvar vidas en Veracruz.



Las autoridades estatales morenistas no tienen interés alguno en invertir en campañas de difusión de este mecanismo o, peor aún, tal vez ni siquiera lo conocen, pese a que tiene más de 15 años de funcionamiento y una efectividad comprobada del 98% en Ciudad Juárez, municipio del estado de Chihuahua donde tuvo su origen.



El Protocolo Alba ayuda a realizar la búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el territorio mexicano, pero requiere la mayor difusión para salvar la mayor cantidad posible de vidas. Usted que me lee, ¿ha visto una campaña así en Veracruz por parte de la Fiscalía, del Instituto Veracruzano de las Mujeres, del Gobierno del Estado?



Mientras en Morena sigan negando esta crisis de violencia contra las mujeres y no actúen en consecuencia, las mujeres seguiremos en riesgo.



Diputada local. PRI



@AniluIngram



REDES:



*Diputada local. PRI



@AniluIngram