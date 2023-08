La formación educativa de nosotros

Todo acto educativo es un acto político que nos sirve para enaltecer el conjunto y la unidad de todos los mexicanos, sin embargo las distancias geográficas, los modismos, los usos y las costumbres de las diversas regiones del país, nos hacen ser pluriculturales o multiculturales.



Polifacéticos, es la palabra que creo mejor define a nuestra raza, los primeros adoctrinadores educativos del viejo mundo, eran religiosos católicos, que observaron en los habitantes nativos la ferocidad, la brutalidad en sus prácticas religiosas o de adoración, trayendo el cristianismo de tales vertientes.



Hemos sido un pueblo relativamente mocho, ya que mocho se le refiere al creyente extremo en la condenación eterna, el cielo o el infierno, el bien y el mal, entre lo negro y lo blanco, en aquellos claroscuros que nos han convertido en la jugosa manzana de los excesos del poder transnacional y de múltiples productos que aquí consumimos con toda libertad.



México en sí, no es ni capitalista ni en extremo socialista, aún y cuando se señale que el comunismo quiere entrar por la puerta del gobierno que encabeza el presidente Obrador. Él sabe que no puede alejarse de EE. UU., aunque tal vez sus predilecciones vayan rumbo a Cuba, Rusia, China y demás países afines, el hecho fundamental radica en el equilibrio interno de todo el país; y sacando a colación las modificaciones al sistema de educación básica, así como los controvertidos libros para las primarias nacionales, se ha generado un choque de ideologías sin un fondo de aterrizaje, la política educativa se dice que ha sido improvisada, pero aún no hemos visto tales libros, y se dice que hay grupos a disgusto con tales ediciones. El señor Ricardo Salinas Pliego ha condenado tales ediciones, pero que yo sepa que éste personaje fue a dar clases en primarias, que estudio en alguna escuela normal, o en alguna otra pedagogía, les aseguro que no tiene la menor idea al respecto, ya que siendo el acto educativo un acto político, al mismo tiempo es una lucha entre clases pudientes y las grandes masas trabajadoras que nunca en la vida tendrán bienes en el exterior, empresas multinacionales, o 40 millones de pesos abonados en nuestras cuentas; en tal sentido no es lo mismo hablar desde las bolsas de valores de Wall Street, a tener que regatear en la plaza el kilo de calabacitas con la marchanta, el remedio herbolario que vendan en los mercados populares, a escoger con quiénes haremos nuestra próxima inversión en dólares.



La escuela pública mexicana aún tiene la libertad de cátedra, aunque sí se debe cumplir con los planes y programas de estudios vigentes, y al mismo tiempo estamos inmersos en un proceso de reacomodo de los contenidos temáticos y educativos vigentes, pero a la vez en un laberinto político electoral que desgasta a todo político en funciones. No es ningún secreto que el presidente Obrador viene cuesta arriba por la sucesión en puerta para el próximo año, y sin embargo muchos sabemos que la podrá ganar con mucho esfuerzo el partido oficialista Morena, pero a mi parecer ya sólo le quedan dos cartuchos vigentes para la sucesión más competida de todo México, una es la científica Claudia Sheinbaum de 61 años de edad, y el otro personaje es Marcelo Ebrard de 63 años de edad, y recordemos que la política es educativa en el mejor de los casos, pero en su peor versión sólo es desaliento y destrucción, ejemplo Ucrania en guerra feroz con Rusia.