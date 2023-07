LA FUERZA DE GRAVEDAD INVERTIDA

El efecto de la fuerza de gravedad es una de las interacciones fundamentales en la naturaleza, pues provoca que los cuerposdotados de masa se atraigan entre sí, por eso siempre tenemos los pies sobre el suelo. En realidad, no hace falta estar en contacto con la tierra para que ésta nos atraiga, sabemos que la gravedad es meramente una fuerza de atracción. Isaac Newton explica tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano y toda la mecánica que caracteriza a las máquinas, pero en lo que quiero reflexionar es en esa fuerza invertida yopuesta, es decir, una fuerza que atrae hacia el cielo.

Algunos nos hemos sentido atraídos por un “objeto” de Dios, esto es “la fuerza de la gravedad invertida”. En lugar de que las personas sean atraídas hacia la tierra, se trata de una fuerza atrayente al cielo. Así, levanto mi alma hacia Dios; no se trata de la antigravedad dicha por las leyes de la física, sino de una fuerza divina que vino del cielo a la tierra y después regresó al cielo, que a su vez atrae a las almas hasta lo alto para experimentar la plenitud.

Me parece que el hombre puede hacer algo, no solo esperar en tierra a que todo pase, porque Dios no se limita a ser la caridad, sino que está enamorado de su criatura y la llama, atrayéndola a Él, para que sea testigo de lo bello, lo bueno y lo verdadero. No hay que menospreciar esa fuerza que impulsa al hombre a la gravedad invertida; en efecto, hay que impulsarse y lanzarse levantando el alma al cielo, tal cual el mar impulsa a las olas a la orilla, unas veces encrespadas y otras lentamente.

La vida está llena de problemas que nos abruman diariamente. A veces, parece que apenas y salimos de una situación difícil,cuando ya entramos en otra, sea una situación laboral, de trabajo, financiera o de enfermedad. Nos sentimos sin ánimo de seguir y es ahí en donde sale esa fuerza de gravedad invertida que nos atrae a Él, quien nos espera. El alma, lejos de ser una parte que juntamente con el cuerpo compone al ser humano, designa al hombre entero; esta realidad tiene sus raíces en la tierra, porque al hombre le atraen las cosas de la tierra, sin embargo, el alma manifiesta la necesidad de dejarse llevar por la fuerza de gravedad invertida que se dirige hacia el cielo. Si la vida es el bien más preciado del hombre, salvar su alma es dejarse salvar por la fuerza de gravedad invertida.

Cuando sientas esa fuerza que te impulsa, que te atrae, incluso que te llama desde lo más íntimo de tu ser, ábrele la puerta, déjala entrar y experimentarás la dulzura de su amor. Aunque tengas, según tú, la vida resuelta y bienes adquiridos por tu esfuerzo, nada será suficiente. Solo Dios de sobremanera hace ligero todo lo pesado, pues lleva la carga sin carga y hace dulce todo lo amargo en la vida; por consiguiente, quiere impulsarte a lo más alto y no ser detenido por ninguna cosa terrenal.

En efecto, no hay cosa más grande que su amor, esa fuerza de gravedad invertida. Por ello, vuela, corre e impúlsate como las águilas en el cielo.