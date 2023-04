La gira por Tuxpan

Recorrer y escuchar las necesidades de las y los veracruzanos, es parte fundamental de la labor legislativa, por eso en estas semanas en que opera la diputación permanente, me he dado a la tarea de realizar diversas giras por la entidad veracruzana.



Como les he platicado en este mismo espacio, ya estuve en la Huasteca Baja, en parte de la Sierra de Zongolica, Agua Dulce y en Nanchital y, hace unos días, en Tuxpan. Sin duda, este punto de la geografía veracruzana, conocido como el Puerto de los bellos atardeceres, ha sido un importante motor económico para nuestro estado dada su actividad portuaria y la conectividad que hoy tiene, siendo el más cercano a la Ciudad de México. Sus números son reflejo fiel de esto pues, a diferencia de otros municipios, su nivel de marginación es muy bajo; solo 7.1 por ciento del total de su población vive en condiciones de pobreza extrema. Aunque, claro, hay pendientes en los que nos sumamos a trabajar.



Ahí, a invitación de la regidora Maryanela Monroy Flores, participé en el foro “Mujeres rompiendo barreras”, en donde tuve la oportunidad de reunirme con otras mujeres que, día a día, trabajan desde diferentes trincheras, por abonar a que todas y todos, sin importar edad, condición o lugar donde se viva, gocemos a plenitud de nuestros derechos humanos y de la equidad de género.



También me reuní con las y los integrantes de la nueva directiva de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tuxpan, encabezada por su presidente Raúl Patiño y su vicepresidente Ricardo Luis Zárate, pues otra parte toral de nuestro trabajo es escuchar a todos los sectores, especialmente al empresarial que ha sido uno de los más afectados con el actual gobierno morenista y la pandemia del Covid19. Aproveché la ocasión para reiterarles que, desde el Grupo Legislativo del PRI, el cual me honro en coordinar, legislamos a favor de la creación de empleos y de garantizar las condiciones para que todos los veracruzanos y mexicanos accedan a mejores condiciones de vida. Ese ha sido uno de los tres ejes de nuestro trabajo en esta LXVI Legislatura Local.



Estoy convencida de que para que el trabajo legislativo sea productivo, debemos trabajar de manera coordinada, codo a codo, con la sociedad; ponernos siempre a sus órdenes y no limitarnos a encerrarnos en una de las 50 oficinas que hay en el Congreso local. Esa siempre ha sido mi tónica de trabajo no solo como diputada local y federal, sino en cada espacio desde el que he tenido la oportunidad de servir a mis paisanos.



Por eso, de cada una de estas giras, saldrá una propuesta de trabajo que se presentará ante el Pleno en unas semanas más, porque son la voz de la sociedad, de las veracruzanas y los veracruzanos. Y les adelanto que, junto con mi equipo, ya tenemos las pilas puestas para irnos ahora a la zona centro, específicamente al municipio de Cuitláhuac, para escuchar lo que nos tienen que decir y en lo que quieren que nos enfoquemos sus representantes populares. ¡Ya les estaré dando, como siempre, todos los detalles!



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local